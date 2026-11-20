Convoqué par Zinedine Zidane pour les deux matchs de Ligue des Nations, Pablo Pagis a connu sa première sélection sous le maillot de l'équipe de France à l'occasion de la victoire contre la Turquie. Revenant sur tout cela, le joueur du Paris FC a tenu à démentir une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux suite à sa première convocation chez les Bleus.

A 23 ans, Pablo Pagis a rejoint le cercle très fermé des internationaux tricolores, Zinedine Zidane lui ayant donné sa chance lors du dernier rassemblement des Bleus. A cette occasion, on a vu une vidéo du milieu offensif du Paris FC découvrant qu'il avait été retenu par le sélectionneur national alors qu'il était dans le bus du club avec ses coéquipiers. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont estimé que tout cela ressemblait à un grand coup de communication mis en place par le club de la famille Arnault, et que Pablo Pagis savait qu'il était convoqué par Zizou avant même que cette vidéo soit faite. Ce sujet n'est pas d'une importance énorme, mais le nouvel international a tout de même tenu à remettre les pendules à l'heure. En conférence de presse, Pablo Pagis répond à ceux qui le soupçonnent de s'être prêté à cette séquence.

Pablo Pagis ne savait rien sur sa sélection

Forcément, j’étais très content. C’était une très belle expérience pour moi. J’ai lu sur les réseaux et vu sur certains médias que je m’attendais à cette sélection. Je tiens à le démentir, c’était une surprise pour moi », a précisé le joueur du Paris Football Club. Ayant pris goût à Clairefontaine et à l'équipe de France, le fils de Mickaël Pagis veut désormais continuer à performer avec son club pour être encore de l'aventure avec Pablo Pagis a explicitement fait savoir que rien n'avait été prévu et qu'il ne savait pas que Zinedine Zidane l'avait convoqué avant cette annonce. «», a précisé le joueur du Paris Football Club. Ayant pris goût à Clairefontaine et à l'équipe de France, le fils de Mickaël Pagis veut désormais continuer à performer avec son club pour être encore de l'aventure avec les Bleus en mars prochain contre l'Espagne en Ligue des Nations.

« Forcément, ce que j’ai vécu, ça donne envie de revenir. Mais je sais que je n’ai encore rien fait. Il faut que je montre davantage et y mette tous les ingrédients pour essayer d’y retourner le plus tôt possible. Mais je ne me mets pas de pression. Je ne me suis jamais mis de pression depuis que je joue au foot. Je vois le foot comme un jeu, ce qui m’anime, c’est de venir prendre du plaisir tous les matins avec les copains. Si je me mets de la pression, je sais que je ne serai pas moi-même sur le terrain donc j’essaye vraiment de prendre de la distance avec ça », a confié le joueur du Paris Football Club dans des propos relayés par Le Parisien.