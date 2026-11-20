Entraineur des gardiens de l'équipe de France espoirs, Jérémy Janot était à Bristol pour le match contre l'Angleterre. De quoi inspirer l'OL, et provoquer un échange aigre-doux.

La trêve internationale est toujours interminable. Surtout vers la fin comme dirait Woody Allen. L’OL tente de s’occuper plus légèrement en attendant le match de ses joueurs à Lille ce samedi soir. Et le Community Manager a ainsi tenté de chambrer Jérémy Janot, gardien légendaire des Verts et qui a souvent eu maille à partir avec Lyon dans les années 90 et 2000. Une rivalité totalement assumée par le gardien du Forez, né à Valenciennes mais formé à Saint-Etienne, et qui est connu pour ses prises de position radicales sur les réseaux sociaux quand les supporters lyonnais viennent le chauffer. Et qui n'était jamais aussi motivé que quand l'OL venait dans le Chaudron.

A 49 ans, Janot est désormais entraineur des gardiens chez les espoirs français. Et cela a mené le gaucher à Bristol pour le match des Bleuets contre l’Angleterre, perdu il y a quelques jours. Et il aura suffi d’une photo de Jérémy Janot devant la tribune du stade local pour inspirer le CM de l’OL, qui n’a pas pu s’empêcher de remarquer les deux lettres qui ressortaient des tribunes dans le fond.

« On sait que tu as toujours rêvé de jouer chez nous Jérémie... mais tu pourrais être plus discret ! Ça se voit beaucoup là », a chambré le club rhodanien, qui n’a pas pu laisser passer cette photo sans rien dire. Mais forcément, Janot n'est pas du genre à laisser passer cela et il a répondu au chambrage de l'OL. « Effectivement, dès que je rentre dans un stade à moitié vide et sans ambiance, je ne peux que penser à vous », a lancé l'ancien gardien de but de l'AS Saint-Etienne, histoire de chambrer à son tour.