Le PSG rêve de recruter pour zéro euro un cadre de Liverpool, et prépare déjà le terrain pour son arrivée. Le FC Barcelone est aussi sur le coup.

Le PSG ne recrute pas souvent chez les grands d’Europe, Luis Campos préférant aller chercher des éléments déjà confirmés mais avec une énorme marge de progression, comme Pacho, Joao Neves ou Mika Godts pour ne citer qu’eux. Mais voir un cadre de Liverpool signer pour zéro euro a de quoi faire saliver le Paris SG. Le club francilien espère la jouer fine et récupérer Alexis Mac Allister à l’issue de son contrat en juin 2028. A l’heure actuelle, le milieu de terrain argentin, qui possède également la nationalité italienne, n’a pas trouvé d’accord pour prolonger avec les Reds, et envisage donc de changer d’air selon ESPN.

Ce pourrait être cet été, mais Liverpool sera très gourmand et demandera 70 ME pour laisser partir le joueur recruté pour 42 ME à Brighton en 2023. Un montant très élevé pour un élément qui sera à un an de la fin de son contrat. La patience pourrait donc être de mise pour le PSG et le FC Barcelone, les deux clubs intéressés par l’Argentin, qui devrait prendre beaucoup de place dans les gazettes cet été, selon les révélations de l’expert du mercato Gianluca Di Marzio.

Mac Allister va prendre sa décision début 2027

« Mac Allister sera le feuilleton de l’été, tout comme Kroupi, car un joueur de son calibre, qui sera en fin de contrat, représente une opportunité idéale pour de nombreux grands clubs. Il faut donc voir si Liverpool acceptera réellement de le laisser partir librement à la fin de son contrat. Je pense que des clubs comme le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone tenteront de le recruter sans indemnité de transfert. Mais c’est lui qui prendra sa décision à partir du mois de février, afin de déterminer quel projet sportif pourra lui offrir la situation la plus favorable », a déclaré le journaliste sportif italien au site Pariurix.

Tout va donc se jouer au début de l’année 2027, où Mac Allister devra décider s’il répond favorablement aux demandes de Liverpool de prolonger, ou s’il préparera déjà sa sortie, quitte à partir libre en 2028, et rejoindre ensuite le PSG ou le Barça, qui le suivent déjà depuis des mois. Le voir signer à Paris serait un coup dur de plus pour les Reds, qui ont déjà du mal à digérer les débuts balbutiants de Bradley Barcola malgré les 125 ME dépensés cet été pour le faire venir.