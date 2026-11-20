Devenu gardien de but numéro 1 de l'Olympique de Marseille après le départ surprise de Geronimo Rulli à Manchester City, Jeffrey De Lange a fait taire ceux qui pensaient qu'il n'avait pas le niveau pour occuper ce poste. Seul problème, le gardien de but néerlandais sera libre en fin de saison, et il n'est pas pressé de signer un nouveau contrat.

Longtemps resté dans l'ombre du gardien de but argentin, Jeffrey De Lange n'avait pas réellement emballé les supporters marseillais lors de ses rares apparitions sous le maillot de l'OM. Alors, quand Geronimo Rulli a mis le cap vers l'Etihad , et que les dirigeants marseillais ont annoncé que le portier néerlandais serait le numéro 1, quelques gouttes de sueur sont apparues sur le front de certains supporters phocéens. Mais il faut le reconnaître, De Lange a montré de très belles choses depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Et la décision prise cet été d'en faire le titulaire ne choque plus personne. Reste que s'il a bien failli être vendu à Twente lors du dernier mercato , Jeffrey De Lange sera libre en juin prochain et pour l'Olympique de Marseille l'heure est venue de choisir s'il faut vendre le portier de 28 ans ou bien le prolonger. Ce dernier a une position assez floue.

De Lange sera libre en fin de saison

Répondant à la presse néerlandaise, Jeffrey De Lange a reconnu que pour l'instant, ce sujet ne le préoccupait pas vraiment car même si l'OM lui refuse une prolongation, il sera libre de signer ailleurs. « Je sais que tout le monde veut connaître mon avenir, ce qu’il en est de mon contrat ou de l’intérêt d’autres clubs. Mais ce n’est pas la priorité pour l’instant. Je n’y pense pas pour le moment, a expliqué, dans Voetbal International, le gardien de but de l’OM, qui est allé encore plus loin. Je ne m’inquiète pas. Je suis libre de tout contrat s’ils ne veulent pas me prolonger. » Des propos qui démontrent que s'il se plait énormément à Marseille, Jeffrey De Lange ne sera pas effondré si Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne lui font pas une offre pour rester plus longtemps à l'Olympique de Marseille.

Un des plus petites salaires de l'OM

Compte tenu de ses performances actuelles, il est évident que De Lange aura de nombreuses offres s'il se retrouve libre au prochain marché des transferts. La balle est donc dans le camp de l'Olympique de Marseille qui avait déboursé 2 millions d'euros pour faire venir le gardien de but du club néerlandais des Go Ahead Eagles en 2024. Même s'il part pour zéro euro, la perte financière ne sera pas colossale, sachant qu'en plus Jeffrey De Lange n'a pas un énorme salaire, puisqu'il gagne 53.000 euros par mois à l'OM.