L'OM remet ces deux jeunes au placard

Dijaya : Leccese dispose d'un contrat stagiaire qui doit basculer automatiquement en contrat professionnel en juin 2027. Valero se montrait initialement très chaud à l’idée de signer. Mais après avoir effectué un stage de deux semaines avec l’équipe première sans être récompensé par une convocation, il a changé son fusil d’épaule. Il exige désormais des garanties sportives concernant sa présence dans le groupe professionnel pour signer, une condition que la direction refuse de lui accorder pour le moment. En les prenant de temps en temps dans le groupe professionnel, Genesio pourrait inciter Valero a signer son contrat pro, surtout que les deux joueurs ont de belles statistiques en équipes de jeunes, même s'il y a une grosse différence entre les matchs de sélections de jeunes et la Ligue 1 comme la rappelé BG.