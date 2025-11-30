Paris FC : Début de panique, vivement le mercato

Le Paris FC est douzième au classement de Ligue 1, mais le nul contre Auxerre a prouvé que l'autre club de la capitale devra lutter pour le maintien. Alors, la famille Arnault va faire des efforts au mercato d'hiver.

Face à une formation auxerroise dans le dur et qui veut s'extraire de sa dernière place au classement, le Paris Football Club voulait montrer de belles choses à ses supporters, samedi soir au stade Jean-Bouin. Mais finalement, et de l'aveu même de Stéphane Gilli, les promus ont rendu leur pire copie de la saison. Au classement, il n'y a pas encore le feu au PFC, mais la zone rouge se rapproche dangereusement alors que Paris se déplacera dans une semaine au Havre, avant de recevoir une équipe de Toulouse qui a montré contre Marseille qu'elle voyageait bien. Avec plusieurs joueurs majeurs absents sur blessure, et surtout Maxime Lopez, le Paris FC traverse une première zone de turbulences. Et selon Le Parisien, les propriétaires vont mettre le paquet au mercato d'hiver afin d'éviter l'accident industriel.

Un gros mercato à Paris, Gilli en danger ?

Car le Paris FC n'est pas un promu comme les autres, la famille Arnault ne pouvant pas se contenter de viser seulement le maintien. Les agents sont donc prévenus, le club va frapper fort en janvier. Et même plus que cela était initialement prévu. « Cette mauvaise série et les manques observés chez certains joueurs vont sans doute pousser les décideurs parisiens à revoir à la hausse leur liste d’achat pour le mercato de janvier », annonce le quotidien francilien. Pour l'instant, l'avenir de Stéphane Gilli sur le banc du Paris Football Club n'est pas menacé. Mais si le club de la capitale ne prend pas des points contre Le Havre et le TFC, alors ce dernier pourrait être grand danger durant la courte pause en fin d'année. Les dirigeants parisiens lui ont fait confiance jusque-là, mais leur patience n'est pas loin de toucher les limites.