L1 : Le Paris FC et Auxerre se neutralisent

Ligue 129 nov. , 20:53
parMehdi Lunay
14e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Auxerre 1-1
Buts : Kebbal (32e sp) pour le Paris FC ; Diomandé (40e) pour Auxerre
Parisiens et Auxerrois se défiaient dans un match très important pour le maintien. Revigoré par son nul contre Lyon la semaine dernière, l'AJ Auxerre montrait un beau visage à Jean-Bouin. Laissant le ballon au PFC, l'AJA faisait mal en contre avec plusieurs occasions notables dont un raté de Danois en pleine surface (5e). Paris prenait l'avantage avec un peu de réussite. Akpa touchait le ballon du coude et concédait un penalty. Kebbal prenait ses responsabilités pour le 1-0. Cet écart ne tenait que 8 minutes. Sur un coup-franc confus, Diomandé plaçait sa tête pour tromper un fébrile Nkambadio.
Le gardien parisien se reprenait en détournant une superbe frappe de Mara (45e+3) puis en s'interposant devant Namaso (71e) sur une erreur d'Otavio. Le déchet technique des deux équipes rendait le second acte moins séduisant. On en restait à 1-1. Un point qui laisse le Paris FC au 12e rang (15 points) et Auxerre à la dernière place (9 points).

Ligue 1

29 novembre 2025 à 19:00
Paris
Kebbal32'
1
1
Match terminé
Auxerre
Diomande40'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
A. Dioussé El Hadji
AuxerreAuxerre
SORT
O. El Azzouzi
AuxerreAuxerre
Remplacement
85
ENTRE
J. Casimir
AuxerreAuxerre
SORT
L. Sinayoko
AuxerreAuxerre
Carton jaune
81
N. Ikoné
ParisParis
Remplacement
79
ENTRE
N. Ikoné
ParisParis
SORT
A. Camara
ParisParis
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

