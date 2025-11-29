L1 : Le Paris FC et Auxerre se neutralisent

14e journée de Ligue 1 :

Stade Jean-Bouin

Buts : Kebbal (32e sp) pour le Paris FC ; Diomandé (40e) pour Auxerre

Parisiens et Auxerrois se défiaient dans un match très important pour le maintien. Revigoré par son nul contre Lyon la semaine dernière, l'AJ Auxerre montrait un beau visage à Jean-Bouin. Laissant le ballon au PFC, l'AJA faisait mal en contre avec plusieurs occasions notables dont un raté de Danois en pleine surface (5e). Paris prenait l'avantage avec un peu de réussite. Akpa touchait le ballon du coude et concédait un penalty. Kebbal prenait ses responsabilités pour le 1-0. Cet écart ne tenait que 8 minutes. Sur un coup-franc confus, Diomandé plaçait sa tête pour tromper un fébrile Nkambadio.

Le gardien parisien se reprenait en détournant une superbe frappe de Mara (45e+3) puis en s'interposant devant Namaso (71e) sur une erreur d'Otavio. Le déchet technique des deux équipes rendait le second acte moins séduisant. On en restait à 1-1. Un point qui laisse le Paris FC au 12e rang (15 points) et Auxerre à la dernière place (9 points).