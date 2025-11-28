Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté

Kevin Trapp

Arrivé cet été, Kevin Trapp devait simplement jouer les doublures au Paris FC. Mais le gardien allemand commence à s’installer dans la cage au détriment du jeune Obed Nkambadio forcément déçu.
Le Paris FC avait surpris cet été. Très attendu sur le marché des transferts, le club de la famille Arnault s’est montré suffisamment persuasif auprès de Kevin Trapp. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain a accepté de signer malgré le rôle secondaire confié. « J'ai été très clair avec lui, expliquait l’entraîneur Stéphane Gilli en août dernier. Aujourd'hui, on a un jeune gardien, Obed Nkambadio, qui est prometteur. L'objectif, c'est qu'Obed soit performant et d'avoir un gardien pour l'accompagner. »
Mais l’accompagnateur titularisé à Lille (défaite 4-2) dimanche dernier le sera de nouveau contre l’AJ Auxerre samedi. Il est clair que Kevin Trapp a fini par gagner les faveurs du technicien. « Je l'ai souvent dit, j'ai deux bons gardiens, et même trois avec Rémi (Riou) qui accompagne avec son expérience, a commenté Stéphane Gilli ce vendredi. Ce sont deux profils différents. Obed, c'est la jeunesse, c'est un garçon qui a énormément de qualité. (…) A un moment donné, Kevin a un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de maturité par rapport à la période dans laquelle on est. J'ai mis Kevin, ça sera Kevin qui sera titulaire samedi. »

La déception de Nkambadio

« J'ai parlé avec eux, ils savent comment on gère les gardiens. Obed continue à travailler, c'est un garçon qui a un très bel avenir. Sur un laps de temps, il y a Kevin qui est là et après on verra les performances. (…) Je prends ma décision par rapport à l'adversaire, à la forme du moment, à ce que l'équipe dégage, aux besoins de l'équipe. (…) Il n'y a pas un joueur qui est satisfait de ne pas jouer, et pas seulement les gardiens. Ceux que j'alignent sont contents et les autres sont frustrés. Bien sûr qu'Obed n'est pas satisfait de ne pas jouer. Ça fait partie d'une carrière d'être déçu. Mais connaissant le compétiteur qu'il est, il va tout faire pour récupérer sa place », a conclu le coach parisien, prêt à assumer son changement de discours.
