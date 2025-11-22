ballon d or le real continue son boycott perez 12 396929

Après le Paris FC, Bernard Arnault débarque au Real Madrid

Liga22 nov. , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid pourrait connaitre de gros changements dans son fonctionnement. Florentino Pérez accélère notamment la restructuration du club afin d'attirer des capitaux privés.
Le Real Madrid est un club qui va bien mais qui veut continuer de développer ses activités pour nourrir ses revenus. Florentino Pérez est un businessman réputé dans le milieu du football et son nouvel objectif est de restructurer son club pour attirer des capitaux privés. De nombreux candidats sont présents pour faire leur entrée au Real Madrid. Deux sont bien connus et Florentino Pérez pourrait leur ouvrir la porte.

Le Real Madrid passe à l'action 

Selon les informations de Vozpópuli, le fonds américain Sixth Street, Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, ainsi qu'une autre grande entreprise américaine sont en effet chauds à l'idée d'acquérir une participation minoritaire au Real Madrid. Une prise de température a même déjà eu lieu pour voir les réactions des Socios du club dans l'attente des déclarations de Florentino Pérez lors d'une assemblée générale exceptionnelle qui aurait lieu à la mi-décembre. A travers l'arrivée de nouveaux capitaux, Pérez compter varier ses revenus tout en gardant le contrôle sur le fonctionnement du club.  

Parmi les options envisagées est présente une ouverture progressive avec un actionnaire minoritaire sans accès à la gouvernance ni aux dividendes, mais ayant des « droits économiques » à moyen terme. A noter que Sixth Street participe déjà aux activités du Santiago-Bernabéu par le biais de l'exploitation commerciale de l'enceinte espagnole. Bernard Arnault, de son côté, a noué un partenariat stratégique avec le club en tant que sponsor mondial via LVMH. Cette participation minoritaire au capital du Real permettrait à Louis Vuitton de renforcer son positionnement au sein d'un club de renom, sans pour autant assumer des responsabilités de gestion avec les risques qui vont avec.
Le Real Madrid devra avoir le soutien de ses fans pour mener à bien ses nouveaux projets. Mais tout le monde parait aligné sur la direction à suivre.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

