Après le Paris FC, Bernard Arnault débarque au Real Madrid

Le Real Madrid pourrait connaitre de gros changements dans son fonctionnement. Florentino Pérez accélère notamment la restructuration du club afin d'attirer des capitaux privés.

Le Real Madrid est un club qui va bien mais qui veut continuer de développer ses activités pour nourrir ses revenus. Florentino Pérez est un businessman réputé dans le milieu du football et son nouvel objectif est de restructurer son club pour attirer des capitaux privés. De nombreux candidats sont présents pour faire leur entrée au Real Madrid. Deux sont bien connus et Florentino Pérez pourrait leur ouvrir la porte.

Le Real Madrid passe à l'action

Selon les informations de Vozpópuli, le fonds américain Sixth Street, Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, ainsi qu'une autre grande entreprise américaine sont en effet chauds à l'idée d'acquérir une participation minoritaire au Real Madrid. Une prise de température a même déjà eu lieu pour voir les réactions des Socios du club dans l'attente des déclarations de Florentino Pérez lors d'une assemblée générale exceptionnelle qui aurait lieu à la mi-décembre. A travers l'arrivée de nouveaux capitaux, Pérez compter varier ses revenus tout en gardant le contrôle sur le fonctionnement du club.

Parmi les options envisagées est présente une ouverture progressive avec un actionnaire minoritaire sans accès à la gouvernance ni aux dividendes, mais ayant des « droits économiques » à moyen terme. A noter que Sixth Street participe déjà aux activités du Santiago-Bernabéu par le biais de l'exploitation commerciale de l'enceinte espagnole. Bernard Arnault, de son côté, a noué un partenariat stratégique avec le club en tant que sponsor mondial via LVMH. Cette participation minoritaire au capital du Real permettrait à Louis Vuitton de renforcer son positionnement au sein d'un club de renom, sans pour autant assumer des responsabilités de gestion avec les risques qui vont avec.

Le Real Madrid devra avoir le soutien de ses fans pour mener à bien ses nouveaux projets. Mais tout le monde parait aligné sur la direction à suivre.