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OM : Beye a compris, il appelle le Paris FC

Paris FC29 mai , 9:20
parGuillaume Conte
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L'OM a de très grandes chances de changer d'entraineur cet été, les discussions avec Bruno Genesio avançant très vite. Habib Beye compte bien trouver un nouveau poste en Ligue 1.
Arrivé fin février pour essayer de sauver le Paris FC, Antoine Kombouaré a totalement réussi sa mission. Il a fait même bien mieux avec un maintien acquis aisément et une solidarité retrouvée qui a permis de dresser les contours d’une équipe intéressante en vue de la saison prochaine. Mais tout pourrait une nouvelle fois être remis en cause, car selon L’Equipe, le technicien kanak n’a toujours pas donné son feu vert pour rester au sein du club la saison prochaine. Demande de garanties, exigences financières ou désir de se ménager en raison de soucis de santé, toutes les options sont ouvertes pour Antoine Kombouaré, qui doit donner sa réponse dans quelques jours.
Voilà pourquoi le Paris FC s’est positionné sur Bruno Genesio, même si ce dernier semble se diriger vers l’OM. Il y a un autre nom qui revient, avec un entraineur qui risque d’être libre dans quelques jours. En effet, Habib Beye n’a pas réussi à imposer sa griffe à l’OM, et risque de devoir céder sa place, en raison des mauvais résultats depuis son arrivée, mais aussi des changements majeurs dans l’équipe dirigeante.

Des postes vacants en Ligue 1 cet été

Après des débuts prometteurs avec le Red Star, l’ancien consultant de Canal+ a soufflé le chaud et le froid à Rennes, avant de tomber dans le piège marseillais d’un univers qui sentait le souffre. La pression moindre au Paris FC, dans un univers où il pourrait travailler plus sereinement, a de quoi le séduire si Antoine Kombouaré venait à mettre le clignotant souligne Foot Mercato.
Cela risque en tout cas de bouger dans tous les sens sur le marché des entraineurs, car l’AS Monaco a également changé de technicien, tout comme Toulouse, et Lille est sur le point d’en faire de même. Lorient et Auxerre cherchent un entraineur en chef, et Angers comme Brest pourraient connaitre le même sort. De quoi réserver bien des surprises, pour Habib Beye et les autres.

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selon l Equipe lol..... de toute façon, c etait deja acté que les gros salaires. Hodgberg, kondo, Greenwwod etc partent. donc..... du vent comme toujours

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Moi mon propos, c'est si vous en tirez 10/15 ca sera déjà très bien....

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Mais mec c'est le principe d'un débat en fait !! Et relis moi mais j'ai jamais dit "il ne vaut jamais 20/25" relis bien mon grand

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