OM : Beye sauvé, La Provence allume McCourt

Habib Beye a terminé la saison à l’OM malgré de très mauvais résultats contre Nantes, Nice, Lorient, Monaco ou encore Lille. Une erreur de la part de Frank McCourt selon La Provence.

Nommé mi-février pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a rempli aucun des deux objectifs fixés par ses dirigeants au moment de sa signature, à savoir terminer sur le podium de la Ligue 1 ou remporter la Coupe de France. L’OM a sauvé les meubles lors des deux derniers matchs en gagnant au Havre puis contre Rennes, et se qualifiant directement pour l’Europa League. Cela n’est cependant pas suffisant aux yeux d’Alexandre Jacquin. Pour le patron des sports de La Provence, les très mauvais résultats obtenus par Habib Beye de mi-mars à début mai auraient dû inciter Frank McCourt à prendre une décision radicale avec l’ancien entraîneur du Stade Rennais.

Pour notre confrère, le patron américain de l’OM aurait été bien plus inspiré en frappant fort et en virant Habib Beye pour lancer une opération commando lors des derniers matchs et ainsi espérer une qualification directe en Ligue des Champions. « N’aurait-il pas fallu taper du poing sur la table et organiser une opération commando avec un autre coach qu’Habib Beye pour les quatre dernières journées alors que ses joueurs venaient de le lâcher à Lorient voilà un mois tout pile ? » s’interroge le journaliste de La Provence avant de poursuivre.

Beye aurait pu être viré le 18 avril

« Au lieu de ça, Frank McCourt n’a pas réagi et a laissé la barre d’un navire à la dérive à un directeur du football démissionnaire, qui quitte officiellement ses fonctions en ce lundi 18 mai… En terminant à seulement deux points de la troisième place, cet OM, brillant vainqueur de Rennes dimanche soir, a confirmé qu’il était celui de tous les regrets. Sacrée tristesse » publie dans son édito Alexandre Jacquin dans La Provence. Reste maintenant à connaître la position officielle de Frank McCourt, de Stéphane Richard et du publie dans son édito Alexandre Jacquin dans La Provence. Reste maintenant à connaître la position officielle de Frank McCourt, de Stéphane Richard et du futur directeur sportif Grégory Lorenzi quant à l’avenir d’Habib Beye.

A moins d’une très grosse surprise, l’ancien consultant de Canal+ ne sera pas conservé par la nouvelle direction olympienne, certainement désireuse de marquer de son empreinte le nouveau chapitre qui s’ouvre cet été avec la nomination d’un nouvel entraîneur. Pour cela, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Christophe Galtier (Neom) et de Bruno Genesio (Lille).