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OM : Beye sauvé, La Provence allume McCourt

OM18 mai , 13:20
parCorentin Facy
7
Habib Beye a terminé la saison à l’OM malgré de très mauvais résultats contre Nantes, Nice, Lorient, Monaco ou encore Lille. Une erreur de la part de Frank McCourt selon La Provence.
Nommé mi-février pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a rempli aucun des deux objectifs fixés par ses dirigeants au moment de sa signature, à savoir terminer sur le podium de la Ligue 1 ou remporter la Coupe de France. L’OM a sauvé les meubles lors des deux derniers matchs en gagnant au Havre puis contre Rennes, et se qualifiant directement pour l’Europa League. Cela n’est cependant pas suffisant aux yeux d’Alexandre Jacquin. Pour le patron des sports de La Provence, les très mauvais résultats obtenus par Habib Beye de mi-mars à début mai auraient dû inciter Frank McCourt à prendre une décision radicale avec l’ancien entraîneur du Stade Rennais.
Pour notre confrère, le patron américain de l’OM aurait été bien plus inspiré en frappant fort et en virant Habib Beye pour lancer une opération commando lors des derniers matchs et ainsi espérer une qualification directe en Ligue des Champions. « N’aurait-il pas fallu taper du poing sur la table et organiser une opération commando avec un autre coach qu’Habib Beye pour les quatre dernières journées alors que ses joueurs venaient de le lâcher à Lorient voilà un mois tout pile ? » s’interroge le journaliste de La Provence avant de poursuivre.

Beye aurait pu être viré le 18 avril 

« Au lieu de ça, Frank McCourt n’a pas réagi et a laissé la barre d’un navire à la dérive à un directeur du football démissionnaire, qui quitte officiellement ses fonctions en ce lundi 18 mai… En terminant à seulement deux points de la troisième place, cet OM, brillant vainqueur de Rennes dimanche soir, a confirmé qu’il était celui de tous les regrets. Sacrée tristesse » publie dans son édito Alexandre Jacquin dans La Provence. Reste maintenant à connaître la position officielle de Frank McCourt, de Stéphane Richard et du futur directeur sportif Grégory Lorenzi quant à l’avenir d’Habib Beye.

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A moins d’une très grosse surprise, l’ancien consultant de Canal+ ne sera pas conservé par la nouvelle direction olympienne, certainement désireuse de marquer de son empreinte le nouveau chapitre qui s’ouvre cet été avec la nomination d’un nouvel entraîneur. Pour cela, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Christophe Galtier (Neom) et de Bruno Genesio (Lille).
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OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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