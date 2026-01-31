Mercato : Une star italienne débarque à Paris

Le Paris FC accélère sur le marché des transferts. Le club de la capitale est même proche de finaliser l’arrivée d’une star italienne, à savoir Ciro Immobile.

Le PFC ne vit pas forcément la saison espérée en Ligue 1 pour le moment. Les dirigeants franciliens avaient mis le paquet l’été dernier pour renforcer l’équipe et afficher de fortes ambitions malgré une montée récente dans l’élite. Les pensionnaires de Jean-Bouin doivent avant tout jouer le maintien et l’assurer le plus rapidement possible afin d’éviter une mauvaise surprise dans quelques mois. Le Paris FC dispose encore de quelques heures sur le marché des transferts pour peaufiner son effectif. Et selon certaines sources, le club de la capitale serait sur le point de boucler l’arrivée de… Ciro Immobile.

Le Paris FC veut faire un gros coup avec Immobile

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PFC est en effet en passe de finaliser l’arrivée du joueur de Bologne. L’accord entre les clubs est quasiment bouclé. Il ne manque plus que le feu vert du joueur, avant la traditionnelle visite médicale. À 35 ans, Immobile se rapproche donc d’un nouveau challenge en France en Ligue 1. Le Paris FC a plus que jamais besoin de valeurs sûres en attaque afin d’empiler les buts. Pouvoir compter sur un joueur de la trempe d’Immobile sera forcément un atout XXL pour la suite des opérations.

S’il y a bien un club à suivre dans les prochaines heures sur le marché des transferts hivernal, c’est le PFC. L’objectif sera, petit à petit, d’attirer de grands noms du football mondial. Ciro Immobile en fait partie, même s’il devra rassurer sur sa forme. Cette saison avec Bologne, il n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues et n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Au Paris FC, il devra rectifier le tir pour aider le collectif francilien.