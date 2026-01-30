ICONSPORT_267501_0469

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 130 janv. , 6:40
parAlexis Rose
0
Tombé plus bas que terre mercredi en étant éliminé de la Ligue des Champions à la dernière seconde, l’Olympique de Marseille va tenter de se relever face au Paris FC en championnat.

Quelle heure pour Paris FC - OM ?

Le match de l’après pour l’Olympique de Marseille. Après avoir subi une nouvelle grosse désillusion mercredi en sortant par la toute porte de la Ligue des Champions à cause de sa lourde défaite à Bruges (0-3) et du but du gardien de Benfica à la dernière seconde contre le Real Madrid, l’OM va tenter de relever la tête en L1. Pour cela, Marseille défiera le Paris FC. Ce match se jouera ce samedi 31 janvier à 17h00 au Stade Jean Bouin. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - OM ?

Ce petit Classique entre Paris et Marseille fera partie des matchs à suivre ce week-end à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Paris FC - OM :

Désormais bien à l’aise dans la lutte pour le maintien, avec six points d’avance sur le premier membre de la zone rouge à savoir Nantes, le Paris FC peut aborder cette deuxième partie de saison avec plus de sérénité. Dans l’objectif de frapper un nouveau grand coup, après avoir sorti le PSG en Coupe de France, le PFC va tenter d’enfoncer l’OM dans la crise. Pour cela, Stéphane Gilli devra composer sans Alakouch, Chergui, De Smet, Dicko, Gueye, Hamel ou Lees-Melou.
La compo probable du Paris FC : Trapp - Traoré, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, Lopez, Camara, Gory - Krasso.
Éliminé prématurément de la Ligue des Champions au terme d’un scénario fou, l’OM veut retrouver un peu le sourire en championnat. Suite à deux victoires contre Angers (5-2) et surtout Lens la semaine passée (3-1), le club phocéen est troisième de L1. Pour conserver sa place devant l’OL et rester à portée de fusil du PSG et de Lens, Marseille n’aura pas d’autre choix que de l’emporter à Paris. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Emerson.
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Aguerd, Pavard, Medina - O’Riley, Timber, Vermeeren - Nwaneri, Aubameyang, Paixao.

Ligue 1

31 janvier 2026 à 17:00
Paris
17:00
Olympique Marseille
0
Derniers commentaires

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

Un joueur qui aurait pu faire et du faire une plus grande carrière encore. Il aurait peut être du rester a Lyon, il était dans son élément.

Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça

Le tweet de golmon dans l’article 😂

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

c'est claire que pour une fois on avait pas l'impression d'entendre un mec qui se retenait de faire des wesh .. ca change

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

Une génération aec la tête pleine cela changerait surtout au niveau des ITW ..., un peu comme au rugby ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

