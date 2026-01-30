TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tombé plus bas que terre mercredi en étant éliminé de la Ligue des Champions à la dernière seconde, l’Olympique de Marseille va tenter de se relever face au Paris FC en championnat.

Quelle heure pour Paris FC - OM ?

samedi 31 janvier à 17h00 au Stade Jean Bouin. L’arbitre sera Jérémie Pignard. Le match de l’après pour l’Olympique de Marseille. Après avoir subi une nouvelle grosse désillusion mercredi en sortant par la toute porte de la Ligue des Champions à cause de sa lourde défaite à Bruges (0-3) et du but du gardien de Benfica à la dernière seconde contre le Real Madrid, l’ OM va tenter de relever la tête en L1. Pour cela, Marseille défiera le Paris FC . Ce match se jouera ceau Stade Jean Bouin. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - OM ?

Ce petit Classique entre Paris et Marseille fera partie des matchs à suivre ce week-end à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Paris FC - OM :

Désormais bien à l’aise dans la lutte pour le maintien, avec six points d’avance sur le premier membre de la zone rouge à savoir Nantes, le Paris FC peut aborder cette deuxième partie de saison avec plus de sérénité. Dans l’objectif de frapper un nouveau grand coup, après avoir sorti le PSG en Coupe de France, le PFC va tenter d’enfoncer l’OM dans la crise. Pour cela, Stéphane Gilli devra composer sans Alakouch, Chergui, De Smet, Dicko, Gueye, Hamel ou Lees-Melou.

La compo probable du Paris FC : Trapp - Traoré, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, Lopez, Camara, Gory - Krasso.

Éliminé prématurément de la Ligue des Champions au terme d’un scénario fou, l’OM veut retrouver un peu le sourire en championnat. Suite à deux victoires contre Angers (5-2) et surtout Lens la semaine passée (3-1), le club phocéen est troisième de L1. Pour conserver sa place devant l’OL et rester à portée de fusil du PSG et de Lens, Marseille n’aura pas d’autre choix que de l’emporter à Paris. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Emerson.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Aguerd, Pavard, Medina - O’Riley, Timber, Vermeeren - Nwaneri, Aubameyang, Paixao.