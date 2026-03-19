OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Pour passer l'obstacle Celta Vigo jeudi, Lyon aura besoin d'un grand Endrick en attaque. Problème, le Brésilien a les plus grandes difficultés du monde à inscrire des buts. Cela confirme un problème de niveau pour Nicolas Puydebois.

Le Havre a mis en lumière l'impuissance d'Endrick devant les buts adverses. Mis à part son triplé à Metz le 25 janvier dernier, le Brésilien n'a pas inscrit de buts en Ligue 1 avec l' Olympique Lyonnais . Son bilan total avec les Gones est de 6 réalisations : face aux Messins, Laval, Lille et au Celta Vigo. Un chiffre un peu faible au vu de son nombre important de tirs pendant les matchs. Les critiques fusent concernant le joueur de 19 ans. Certains le jugent déjà surévalué malgré sa grande réputation.

Endrick a besoin de renforts

Nicolas Puydebois fait partie des plus grands détracteurs du buteur brésilien. Depuis son arrivée, il a toujours tenu à calmer l'enthousiasme des supporters lyonnais à propos du joueur prêté par le Real Madrid. Présent sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones sur Youtube, l'ancien gardien a réitéré ses doutes sur le niveau d'Endrick. Pour lui, le jeune homme n'a pas les épaules pour faire la différence seul. Il a besoin d'être bien accompagné pour performer.

« Endrick, c’est là où tu vois que c’est pas encore le joueur plus-value. Il a besoin d’être bien entouré pour être performant. Certains comme Sonny Anderson ont cette capacité sur un demi-ballon de marquer un ou deux buts. Même Alex Lacazette. Aujourd’hui, on s’attendait sur ses premiers matchs à ce qu’il puisse faire des différences tout seul avec ses qualités. Il a un jeu stéréotypé et il fait moins les différences s’il est moins bien entouré », a t-il lâché.

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Heureusement pour Endrick, Lyon enregistre les retours d'Afonso Moreira, de Malick Fofana et de Pavel Sulc pour le match retour contre le Celta Vigo. Des soutiens indispensables pour le Brésilien, en quête de rebond jeudi soir pour qualifier l'OL en quart de finale de Ligue Europa.