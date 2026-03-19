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Endrick

OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

OL19 mars , 9:00
parMehdi Lunay
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Pour passer l'obstacle Celta Vigo jeudi, Lyon aura besoin d'un grand Endrick en attaque. Problème, le Brésilien a les plus grandes difficultés du monde à inscrire des buts. Cela confirme un problème de niveau pour Nicolas Puydebois.
Le Havre a mis en lumière l'impuissance d'Endrick devant les buts adverses. Mis à part son triplé à Metz le 25 janvier dernier, le Brésilien n'a pas inscrit de buts en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Son bilan total avec les Gones est de 6 réalisations : face aux Messins, Laval, Lille et au Celta Vigo. Un chiffre un peu faible au vu de son nombre important de tirs pendant les matchs. Les critiques fusent concernant le joueur de 19 ans. Certains le jugent déjà surévalué malgré sa grande réputation.

Endrick a besoin de renforts

Nicolas Puydebois fait partie des plus grands détracteurs du buteur brésilien. Depuis son arrivée, il a toujours tenu à calmer l'enthousiasme des supporters lyonnais à propos du joueur prêté par le Real Madrid. Présent sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones sur Youtube, l'ancien gardien a réitéré ses doutes sur le niveau d'Endrick. Pour lui, le jeune homme n'a pas les épaules pour faire la différence seul. Il a besoin d'être bien accompagné pour performer.
« Endrick, c’est là où tu vois que c’est pas encore le joueur plus-value. Il a besoin d’être bien entouré pour être performant. Certains comme Sonny Anderson ont cette capacité sur un demi-ballon de marquer un ou deux buts. Même Alex Lacazette. Aujourd’hui, on s’attendait sur ses premiers matchs à ce qu’il puisse faire des différences tout seul avec ses qualités. Il a un jeu stéréotypé et il fait moins les différences s’il est moins bien entouré », a t-il lâché.

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Heureusement pour Endrick, Lyon enregistre les retours d'Afonso Moreira, de Malick Fofana et de Pavel Sulc pour le match retour contre le Celta Vigo. Des soutiens indispensables pour le Brésilien, en quête de rebond jeudi soir pour qualifier l'OL en quart de finale de Ligue Europa.
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Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

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Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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