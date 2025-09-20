L'entraîneur du Paris FC viré ? Il n'a même pas peur

Avec six points pris en deux matchs, le Paris FC est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. L'autre club de la capitale sait cependant que le maintien ne sera pas simple, et Stéphane Gilli est très lucide sur sa situation personnelle.

A l'entame de la saison 2025-2026, l'entraîneur du Paris FC était souvent cité comme le plus en danger à brève échéance, les nouveaux propriétaires du promu parisien ayant décidé de prendre les choses en main, avec notamment un gros mercato. Mais, avec deux victoires en quatre matchs, et avant la réception de Strasbourg, dimanche au stade Jean-Bouin, le PFC va bien. Au chaud dans le coeur du classement de Ligue 1, l'orage ne gronde pas dans le ciel parisien. Cependant, la famille Arnault, conseillée par RedBull, a nommé ces derniers jours un nouveau directeur général de Jean-Marc Gallot, et il se dit que l'une des premières mesures de ce dernier serait le départ de François Ferracci, actuel directeur sportif du Paris FC et fils de Pierre Ferracci.

Le Paris FC fait sa révolution, les têtes tombent

Alors forcément, l'ombre d'un limogeage possible de Stéphane Gilli est dans l'air malgré des résultats sportifs positifs. Ce dernier le reconnaît, dans le milieu du football, il ne faut jamais jurer de rien. « De toute façon, en tant qu'entraîneur, on est jugé sur les résultats, donc ça ne va pas change. Quels que soient les dirigeants, à moi de faire performer l'équipe. Je fais mon travail du mieux possible. Je vais travailler comme si j'allais rester quinze ans, mais je connais ce milieu, peut-être que dans un mois, c'est fini », reconnaît l'entraîneur du Paris Football Club avant la réception de Strasbourg. Une situation qui n'est pas loin de ressembler, un peu, à celle d'Antoine Kombouaré, finalement viré par QSI après le rachat du PSG pour faire la place à Carlo Ancelotti, malgré des bons résultats.