ICONSPORT_270632_0442
Paris FC

L'entraîneur du Paris FC viré ? Il n'a même pas peur

Paris FC20 sept. , 12:40
parClaude Dautel
Avec six points pris en deux matchs, le Paris FC est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. L'autre club de la capitale sait cependant que le maintien ne sera pas simple, et Stéphane Gilli est très lucide sur sa situation personnelle.
A l'entame de la saison 2025-2026, l'entraîneur du Paris FC était souvent cité comme le plus en danger à brève échéance, les nouveaux propriétaires du promu parisien ayant décidé de prendre les choses en main, avec notamment un gros mercato. Mais, avec deux victoires en quatre matchs, et avant la réception de Strasbourg, dimanche au stade Jean-Bouin, le PFC va bien. Au chaud dans le coeur du classement de Ligue 1, l'orage ne gronde pas dans le ciel parisien. Cependant, la famille Arnault, conseillée par RedBull, a nommé ces derniers jours un nouveau directeur général de Jean-Marc Gallot, et il se dit que l'une des premières mesures de ce dernier serait le départ de François Ferracci, actuel directeur sportif du Paris FC et fils de Pierre Ferracci.

Le Paris FC fait sa révolution, les têtes tombent

Alors forcément, l'ombre d'un limogeage possible de Stéphane Gilli est dans l'air malgré des résultats sportifs positifs. Ce dernier le reconnaît, dans le milieu du football, il ne faut jamais jurer de rien. « De toute façon, en tant qu'entraîneur, on est jugé sur les résultats, donc ça ne va pas change. Quels que soient les dirigeants, à moi de faire performer l'équipe. Je fais mon travail du mieux possible. Je vais travailler comme si j'allais rester quinze ans, mais je connais ce milieu, peut-être que dans un mois, c'est fini », reconnaît l'entraîneur du Paris Football Club avant la réception de Strasbourg. Une situation qui n'est pas loin de ressembler, un peu, à celle d'Antoine Kombouaré, finalement viré par QSI après le rachat du PSG pour faire la place à Carlo Ancelotti, malgré des bons résultats.

Lire aussi

Le Paris FC tient enfin sa grande starLe Paris FC tient enfin sa grande star
Le Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSGLe Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSG
Kevin Trapp a deux postes peu flatteurs au Paris FCKevin Trapp a deux postes peu flatteurs au Paris FC
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0066
Rennes

Rennes : Quentin Merlin s'en fout

ICONSPORT_271163_0162
Ligue 1

Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

ICONSPORT_267306_0027
OM

« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque

fcgb gerard lopez a sali bruno irles par ici la sortie irles 1 392504
Bordeaux

Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat

Fil Info

15:00
Rennes : Quentin Merlin s'en fout
14:30
Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié
14:00
« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque
13:40
Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat
13:20
OL : Paulo Fonseca a pris une décision magique
13:00
Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme
12:20
L'OL s'écroulera sans un gros mercato
12:00
Le PSG va payer 500 millions pour un projet historique
11:30
Ballon d’Or : Il vote Yamal, un journaliste français s’explique

Derniers commentaires

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C est un veritable supporter Parisien avec son compte fake 🤣 Collé sur nos articles et jamais sur les siens

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Ohh l handicape qui s est plaint ? En + d etre favorisé, tu veux qu ils se plaignent L an dernier, on s est presque + fait voler que l annee de Bielsa donc va vite chez l ophtalmo

L'OL s'écroulera sans un gros mercato

Oui il y a évidemment une grosse crainte avec les matchs tous les 3 jours qui vont arriver, seul les plus jeunes ou les plus naïfs peuvent penser qu'on puisse faire une saison complète avec seulement 13 "vrais" bon joueurs de ligue 1. Mais l'avantage c'est que nos dirigeants le savent aussi et qu'il y aura forcément du renfort en janvier. Il faut donc se serrer les coudes jusqu'au mercato de janvier et espérer qu'on ne soit pas totalement largué à ce moment-là de la saison. Pour l'instant c'est plutôt bien parti mais il reste encore de très nombreux matchs.

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Sans ton Qatar t'etais RIEN 🤣

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Dans le genre n'importe quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading