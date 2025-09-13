paris fc kevin trapp prend deja une clim iconsport 263980 0002 397597

Kevin Trapp a deux postes peu flatteurs au Paris FC

Paris FC13 sept. , 9:40
parEric Bethsy
Titularisé face à Metz (3-2) avant la trêve internationale, le gardien du Paris FC Kevin Trapp compensait uniquement la blessure d’Obed Nkambadio. Le Bleuet étant revenu, l’Allemand va retrouver son statut de numéro 2 et son rôle de traducteur dans le vestiaire.
Le passage de Kevin Trapp de l’Eintracht Francfort au Paris FC était déjà étonnant. Mais son statut de gardien numéro 2 dans la capitale l’est encore plus. Si l’Allemand a été titularisé face à Metz avant la trêve internationale, c’est seulement pour assurer l’intérim en l’absence d’Obed Nkambadio. Le titulaire ne souffre plus de sa blessure à un tendon et va donc retrouver sa place lors du déplacement à Brest dimanche.
Pas de quoi vexer l’ancien portier du Paris Saint-Germain. Au moment de rejoindre le promu, Kevin Trapp connaissait les conditions, assure l’entraîneur Stéphane Gilli. « C’est Obed qui jouera, a annoncé le coach parisien avant la 4e journée de Ligue 1. J’ai parlé avec Kevin. Ça a été clair. Il m’a répondu : "c’est ce qui avait été dit". Kevin est venu au Paris FC en connaissance de cause J’avais échangé avec lui pendant 40 minutes au téléphone, car par rapport à ce qu’on lui avait proposé, ça me paraissait compliqué qu’il vienne. Il a accepté le rôle d’accompagner Obed. »

Lire aussi

Le Paris FC a tenté un coup énorme au MarocLe Paris FC a tenté un coup énorme au Maroc
« Malgré son vécu et son palmarès, il a frappé tout le monde par sa simplicité et son authenticité. Contre Metz, il a amené de la sérénité et de l’expérience. On sait qu’avec Rémy (Riou) et lui, on a deux très bons gardiens si Obed a un souci, s’est réjoui Stéphane Gilli, pas mécontent de compter un lusophone dans son groupe. Kevin a aussi pris un rôle plus élargi que prévu (sourire). Il traduit en portugais pour Otavio. On avait une traductrice mais ça permet qu’il y ait une personne en moins dans le vestiaire. » A défaut de garder la cage du Paris FC, le compagnon du mannequin brésilien Izabel Goulart se montre utile en coulisse.
Articles Recommandés
Tolisso OL
OL

« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve

ICONSPORT_267306_0027
PSG

PSG : « Je suis inquiet », la réponse cash de Luis Enrique à Deschamps

ICONSPORT_270064_0118
OM

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

edf giroud et benzema la guerre des clans repart icon ppg 200614 11 14 354315
Equipe de France

« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema

Fil Info

14:30
« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve
14:00
PSG : « Je suis inquiet », la réponse cash de Luis Enrique à Deschamps
13:40
« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas
13:20
« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema
13:00
« Est-ce que nos gamins sont prêts ? », cet ancien de l’OL s'inquiète
12:40
Ballon d'Or : Dembélé au coeur d'un scandale en Australie
12:20
« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair
12:00
MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition
11:45
TV : PSG - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

T'es troll mdr va t'acheter une humilité sa fait 30 ans vous faite rire la France entière à un moment donné fermé votre gueule et soyez régulier

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Mais grave laisse les faire les malin sa fait 30 ans que se club me fait tellement rire

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading