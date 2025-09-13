Kevin Trapp a deux postes peu flatteurs au Paris FC

Titularisé face à Metz (3-2) avant la trêve internationale, le gardien du Paris FC Kevin Trapp compensait uniquement la blessure d’Obed Nkambadio. Le Bleuet étant revenu, l’Allemand va retrouver son statut de numéro 2 et son rôle de traducteur dans le vestiaire.

Le passage de Kevin Trapp de l’Eintracht Francfort au Paris FC était déjà étonnant. Mais son statut de gardien numéro 2 dans la capitale l’est encore plus. Si l’Allemand a été titularisé face à Metz avant la trêve internationale, c’est seulement pour assurer l’intérim en l’absence d’Obed Nkambadio. Le titulaire ne souffre plus de sa blessure à un tendon et va donc retrouver sa place lors du déplacement à Brest dimanche.

Pas de quoi vexer l’ancien portier du Paris Saint-Germain. Au moment de rejoindre le promu, Kevin Trapp connaissait les conditions, assure l’entraîneur Stéphane Gilli. « C’est Obed qui jouera, a annoncé le coach parisien avant la 4e journée de Ligue 1. J’ai parlé avec Kevin. Ça a été clair. Il m’a répondu : "c’est ce qui avait été dit". Kevin est venu au Paris FC en connaissance de cause J’avais échangé avec lui pendant 40 minutes au téléphone, car par rapport à ce qu’on lui avait proposé, ça me paraissait compliqué qu’il vienne. Il a accepté le rôle d’accompagner Obed. »

« Malgré son vécu et son palmarès, il a frappé tout le monde par sa simplicité et son authenticité. Contre Metz, il a amené de la sérénité et de l’expérience. On sait qu’avec Rémy (Riou) et lui, on a deux très bons gardiens si Obed a un souci, s’est réjoui Stéphane Gilli, pas mécontent de compter un lusophone dans son groupe. Kevin a aussi pris un rôle plus élargi que prévu (sourire). Il traduit en portugais pour Otavio. On avait une traductrice mais ça permet qu’il y ait une personne en moins dans le vestiaire. » A défaut de garder la cage du Paris FC, le compagnon du mannequin brésilien Izabel Goulart se montre utile en coulisse.