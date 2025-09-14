Le Paris FC tient enfin sa grande star

Le Paris FC poursuit son apprentissage pas toujours facile de la Ligue 1. Heureusement, le deuxième club parisien peut compter sur un Ilan Kebbal en feu. L'Algérien est l'homme de confiance de l'entraîneur Stéphane Gilli.

Pour retrouver la Ligue 1, le Paris FC a misé sur une grande partie de l'ossature de son équipe de Ligue 2 la saison passée. Quelques recrues sont venues compléter cet effectif avec Otavio, Kevin Trapp, Pierre Lees-Melou ou encore Moses Simon. Une continuité intéressante pour la cohésion du groupe mais risquée sur le plan sportif. Battu deux fois en trois matchs, le PFC a été très fragile sur le plan défensif notamment. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, accusés de ne pas être au niveau de la Ligue 1 pour de nombreux observateurs.

Ilan Kebbal, le joyau signé Stéphane Gilli

Un homme cependant est totalement épargné, Ilan Kebbal. Le joueur offensif algérien réalise un début de saison tonitruant avec trois buts et une passe décisive en trois matchs. Il a littéralement porté son équipe dans ce début de saison complexe. Dans ces conditions, il peut vite devenir l'homme fort du Paris FC et s'affirmer comme un joueur majeur du championnat . Ce n'est pas une surprise pour son entraîneur Stéphane Gilli, convaincu depuis plusieurs années par le potentiel de son poulain.

Interrogé dans l'émission Téléfoot, le technicien a avoué être le principal artisan du transfert définitif d'Ilan Kebbal au Paris FC en 2023. « C’est le premier joueur que j’ai voulu quand je suis arrivé ici. C’est un joueur atypique donc c’est un plaisir d’avoir un joueur comme ça », a t-il révélé dans l'émission de TF1. L'ancien joueur de Reims et de Dunkerque le lui rend bien depuis la reprise, ayant notamment contribué au premier succès du club contre Metz avec un doublé salvateur. Une performance qui a offert un peu de répit à l'entraîneur parisien, lequel ne peut pas enchaîner les défaites avec l'ambition de ses actionnaires.