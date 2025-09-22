ICONSPORT_270632_0440
simon moses willem geubbels

Le Paris FC doute déjà de deux gros renforts

Paris FC22 sept. , 14:00
Claude Dautel
Le Paris FC a été battu dimanche au Stade Jean-Bouin par Strasbourg, et le promu se pose quand même des questions. Notamment concernant deux attaquants recrutés lors du dernier mercato.
Avec douze buts encaissés en seulement cinq matchs, dont 5 contre l'OM, la défense du Paris FC montre des signes évidents de fragilité. Mais, sur le plan offensif, certaines interrogations commencent à poindre sur les choix effectués lors du récent mercato estival. Profitant de moyens financiers colossaux pour un promu, et cela grâce à la famille Arnault qui a repris le club de la capitale, le PFC pourrait rapidement devoir revoir sa copie, y compris en attaque. Selon Le Parisien, du côté des responsables parisiens, on s'interroge sur les performances de Moses Simon, arrivé pour 7 millions d'euros du FC Nantes, et de Willem Geubbels, que le Paris FC est allé chercher en Suisse pour 9 millions d'euros.

Le Paris FC se pose des questions sur ces deux joueurs

Car les deux attaquants ont été transparents contre Strasbourg, et ce n'est pas la première fois que c'est le cas depuis le début de la saison, le Paris FC ayant surtout compté sur Ilan Kebbal, présent dans la capitale depuis 2023, pour marquer de gros points. Selon le quotidien francilien, les doutes s'installent sur Simon et Geubbels. « Présent dans les tribunes de Jean-Bouin, Marco Neppe, le futur directeur technique du PFC, amené par Red Bull, a pu aussi se rendre compte que le chantier de l’attaque serait peut-être à rouvrir bientôt. Moses Simon joue les intermittents du spectacle. Willem Geubbels est en difficulté dans le jeu et a encore raté de grosses occasions », écrivent nos confrères. 
Actuellement onzième de Ligue 1, le Paris Football Club ne s'inquiète pas trop, mais pour espérer mieux que passer la saison dans le ventre mou du classement, l'autre club de la capitale va devoir réveiller deux joueurs qui sont arrivés cet été pour briller et pas pour être dans l'ombre. Le PFC va donc devoir régler ses soucis défensifs et offensifs en même temps, Kebbal n'ayant pas pour vocation de remplacer tout le monde à lui tout seul.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

