Le Paris FC doute déjà de deux gros renforts

Le Paris FC a été battu dimanche au Stade Jean-Bouin par Strasbourg, et le promu se pose quand même des questions. Notamment concernant deux attaquants recrutés lors du dernier mercato.

Le Parisien, du côté des responsables parisiens, on s'interroge sur les performances de Moses Simon, arrivé pour 7 millions d'euros du FC Nantes, et de Willem Geubbels, que le Paris FC est allé chercher en Suisse pour 9 millions d'euros. Avec douze buts encaissés en seulement cinq matchs, dont 5 contre l'OM, la défense du Paris FC montre des signes évidents de fragilité. Mais, sur le plan offensif, certaines interrogations commencent à poindre sur les choix effectués lors du récent mercato estival. Profitant de moyens financiers colossaux pour un promu, et cela grâce à la famille Arnault qui a repris le club de la capitale, le PFC pourrait rapidement devoir revoir sa copie, y compris en attaque. Selon, du côté des responsables parisiens, on s'interroge sur les performances de Moses Simon, arrivé pour 7 millions d'euros du FC Nantes, et de Willem Geubbels, que le Paris FC est allé chercher en Suisse pour 9 millions d'euros.

Le Paris FC se pose des questions sur ces deux joueurs

Présent dans les tribunes de Jean-Bouin, Marco Neppe, le futur directeur technique du PFC, amené par Red Bull, a pu aussi se rendre compte que le chantier de l’attaque serait peut-être à rouvrir bientôt. Moses Simon joue les intermittents du spectacle. Willem Geubbels est en difficulté dans le jeu et a encore raté de grosses occasions », écrivent nos confrères. Car les deux attaquants ont été transparents contre Strasbourg, et ce n'est pas la première fois que c'est le cas depuis le début de la saison, le Paris FC ayant surtout compté sur Ilan Kebbal , présent dans la capitale depuis 2023, pour marquer de gros points. Selon le quotidien francilien, les doutes s'installent sur Simon et Geubbels. «», écrivent nos confrères.

Actuellement onzième de Ligue 1, le Paris Football Club ne s'inquiète pas trop, mais pour espérer mieux que passer la saison dans le ventre mou du classement, l'autre club de la capitale va devoir réveiller deux joueurs qui sont arrivés cet été pour briller et pas pour être dans l'ombre. Le PFC va donc devoir régler ses soucis défensifs et offensifs en même temps, Kebbal n'ayant pas pour vocation de remplacer tout le monde à lui tout seul.