L'Arabie Saoudite le contacte, le Paris FC ne fait pas le poids

Le Paris FC dispose de moyens importants et entend poursuivre le développement de son projet dans les prochaines années. Jürgen Klopp est apprécié par la direction francilienne, même si l’Allemand pourrait finalement se tourner vers l’Arabie saoudite.

Le PFC a réalisé de belles choses la saison dernière pour sa première saison dans l’élite depuis sa remontée. Le club de la capitale peut en effet s’appuyer sur une solidité financière notable, tout en refusant de brûler les étapes dans son développement. Directeur du football de Red Bull, Jürgen Klopp est impliqué dans le projet du Paris FC. En interne, beaucoup aimeraient d’ailleurs le voir un jour prendre les rênes de l’équipe ou avoir un rôle sportif important. Toutefois, depuis son départ de Liverpool, l’Allemand a été clair sur son intention de ne pas reprendre immédiatement un poste d’entraîneur.

Klopp, surprise à venir ?

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, Jürgen Klopp pourrait néanmoins rapidement s’engager en Arabie saoudite. Al-Ittihad aurait en effet proposé un rôle de directeur technique chargé de superviser les opérations de transferts du club à l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

À noter que Klopp aurait posé comme condition, s’il devait accepter cette option, de ne rejoindre le club qu’après le début de la saison de championnat, soit environ sept matchs après la fin de son contrat avec Red Bull.

Si son entourage a récemment démenti tout contact entre les différentes parties, le journaliste maintient ses informations et affirme que des discussions existent bien, sachant que Klopp est séduit par le défi proposé en Arabie saoudite, soutenu par des moyens financiers considérables.

Ce serait en tout cas un coup dur potentiel pour le Paris FC, qui aurait apprécié pouvoir envisager un rôle pour le technicien allemand dans son projet à moyen terme.