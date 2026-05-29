L'OL gifle le Paris FC pour gagner la D1

Ecrasées par Barcelone en finale de la Ligue des champions, les Lyonnaises se sont défoulées sur le Paris FC en finale du championnat. Le suspense n'a pas été énorme puisque l'OL menait déjà 3-0 à la 22e minute. Le score final a finalement été de 5-0 avec un doublé de Chawinga et un triplé de Dumornay. Lyon empoche un 19e titre de champion de France en D1 féminine.