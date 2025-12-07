ICONSPORT_279313_0111

L1 : Le Paris FC évite le pire au Havre

Ligue 107 déc. , 19:08
parHadrien Rivayrand
0
15e journée de Ligue 1
Auxerre - Metz : 3-1
Le Havre - Paris FC : 0-0
Ce dimanche en Ligue 1, le Paris FC se déplaçait sur la pelouse du Havre. Un déplacement important pour des Franciliens en perte de vitesse.
Le Paris FC est un club ambitieux cette saison en Ligue 1 mais qui ne veut pas brûler les étapes. Des moyens ont tout de même été investis l’été dernier lors du marché des transferts. Si le début de saison du club de la capitale était plutôt bon, la formation entraînée par Stéphane Gilli marque un peu le pas. Ce dimanche sur la pelouse du Havre, les Parisiens avaient l’occasion de relancer une série positive contre un concurrent direct.
Le Paris FC aura tenté de prendre la rencontre par le bon bout. Tuomas Ollila aurait même pu ouvrir le score mais sa frappe s’écrasera sur le montant havrais. En seconde période, alors que la rencontre était des plus serrées, un penalty sera sifflé pour le HAC à la 79e minute. Mais Issa Soumaré ratera totalement sa tentative, qui passera à côté. Résultat final de 0 à 0 qui ne change pas grand-chose pour les deux formations. Le Havre est 14e avec 15 points, le Paris FC 13e avec 16 points.
Lors de l’autre rencontre de 17h15, Auxerre a pris le meilleur sur le FC Metz 3 buts à 1. Les Bourguignons auront fait le plus dur en plantant deux buts en 4 minutes en première période. D’abord à la 36e par Lassine Sinayoko sur penalty puis par Oussama El Azzouzi. Gauthier Hein réduira l’écart à la 45e+1 d’un sublime coup franc. En toute fin de rencontre, Kevin Danois creusera un peu plus l'écart suite à un magnifique mouvement collectif de l'AJA.
Au classement, ce succès auxerrois permet au club de quitter la dernière place et de pointer à la 16e position avec 12 points. Le FC Metz est la nouvelle lanterne rouge avec 11 points.
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
Ligue 1

La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Illia Zabarnyi Ukraine
PSG

Il y a bien un problème Zabarnyi-Safonov au PSG

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

OM : De Zerbi a 100 % raison pour Hojbjerg

ICONSPORT_279351_0006
Foot Mondial

Neymar joue sa peau, Bruna Biancardi et sa fille débarquent

Fil Info

21:40
La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient
21:30
Il y a bien un problème Zabarnyi-Safonov au PSG
21:00
OM : De Zerbi a 100 % raison pour Hojbjerg
20:40
Neymar joue sa peau, Bruna Biancardi et sa fille débarquent
20:20
Lens leader de L1, il officialise son départ
20:00
ASM : Les supporters veulent la tête de Thiago Scuro
19:49
Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:40
Lens boucle un coup énorme à Leipzig
19:20
Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

Derniers commentaires

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas de jaune sur Satriano normal, que ça me dégoute..

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et vs Brest .:. On n'aime pas les déplacements

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

comme a Auxerre

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL est venu sans aucune envie ce soir ... ça sent la déculotté 3ou4 - 0

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

niakhate moins bon dan sune defense à 3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
16154472126-5
14
Le Havre
15153661321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading