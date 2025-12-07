L1 : Le Paris FC évite le pire au Havre

15e journée de Ligue 1

Auxerre - Metz : 3-1

Le Havre - Paris FC : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Paris FC se déplaçait sur la pelouse du Havre. Un déplacement important pour des Franciliens en perte de vitesse.

Le Paris FC est un club ambitieux cette saison en Ligue 1 mais qui ne veut pas brûler les étapes. Des moyens ont tout de même été investis l’été dernier lors du marché des transferts. Si le début de saison du club de la capitale était plutôt bon, la formation entraînée par Stéphane Gilli marque un peu le pas. Ce dimanche sur la pelouse du Havre, les Parisiens avaient l’occasion de relancer une série positive contre un concurrent direct.

Le Paris FC aura tenté de prendre la rencontre par le bon bout. Tuomas Ollila aurait même pu ouvrir le score mais sa frappe s’écrasera sur le montant havrais. En seconde période, alors que la rencontre était des plus serrées, un penalty sera sifflé pour le HAC à la 79e minute. Mais Issa Soumaré ratera totalement sa tentative, qui passera à côté. Résultat final de 0 à 0 qui ne change pas grand-chose pour les deux formations. Le Havre est 14e avec 15 points, le Paris FC 13e avec 16 points.

Lors de l’autre rencontre de 17h15, Auxerre a pris le meilleur sur le FC Metz 3 buts à 1. Les Bourguignons auront fait le plus dur en plantant deux buts en 4 minutes en première période. D’abord à la 36e par Lassine Sinayoko sur penalty puis par Oussama El Azzouzi. Gauthier Hein réduira l’écart à la 45e+1 d’un sublime coup franc. En toute fin de rencontre, Kevin Danois creusera un peu plus l'écart suite à un magnifique mouvement collectif de l'AJA.

Au classement, ce succès auxerrois permet au club de quitter la dernière place et de pointer à la 16e position avec 12 points. Le FC Metz est la nouvelle lanterne rouge avec 11 points.