« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Aguerd était encore blessé.... Emerson avait besoin de repos.... C'est du grand journalisme, très très grand journalisme !!!!
En français marseillais veut dire merde d’où la banderole
Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde
Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août
Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
✨ Endrick a reçu son trophée de joueur du mois 🇧🇷 Parabéns, Endrick ! 👏🔴🔵