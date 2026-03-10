« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Après un match raté contre Lens, Endrick n'a pas du tout fait la différence lorsqu'il est entré en jeu dimanche face au Paris FC. Le comportement de l'attaquant brésilien commence même à faire bouillir le vestiaire.

Paulo Fonseca avait laissé Endrick sur le banc contre le Paris FC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estimant que son avant-centre avait besoin de souffler. Mais le scénario de la rencontre a contraint le Portugais à lancer Endrick en seconde période, ce qui n'a rien changé. Totalement transparent, le joueur prêté par le Real Madrid a même eu droit à ses premiers sifflets au Groupama Stadium. Semblant vouloir tout faire tout seul, et en plus auteur de nombreuses fautes techniques, Endrick a tendance à se prendre pour le sauveur, quitte à oublier ses coéquipiers.

Dans l'émission TYDG, Nicolas Puydebois estime que le Brésilien a tout faux, et qu'au sein du vestiaire il est clair que certains de ses coéquipiers commencent déjà à en avoir ras la casquette. Pour l'ancien gardien de but de l'OL, le comportement d'Endrick peut nuire à la cohésion jusqu'ici exemplaire de l'équipe lyonnaise.

Plusieurs joueurs lyonnais en ont marre

« Endrick a été sifflé à juste titre, contre le Paris FC il n’a pas réussi à faire un contrôle. On attend de lui qu’il apporte de la plus-value quand même (...) Il est jeune, il est encore perfectible, je suis tolérant par rapport à ça. Mais ce n’est pas le premier match qu’il manque, qu’il est individualiste et qu’il ne respecte pas les fondamentaux du jeu. Alors oui, il a des sursauts comme face à Marseille, mais ce n’est pas le joueur plus-value qu’on attendait et qu’on a vu seulement contre l’équipe de Metz. Il n’apporte pas ce qu’il devait apporter, que ce soit techniquement, physiquement, ouson QI football. Il prend le ballon pour jouer seul et pas pour faire bénéficier l’équipe de ses qualités. Ça commence à agacer ses partenaires, ça se voit. Morton, Tolisso, Tagliafico n'apprécient pas », explique Nicolas Puydebois au sujet de celui qui a reçu son trophée de joueur du mois de février avant la rencontre.