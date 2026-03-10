Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Le PSG disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison mercredi soir au Parc des Princes en Ligue des champions face à Chelsea. Il faudra montrer beaucoup mieux que lors du match contre Monaco en Ligue 1, et c'est ce que pressent Jérôme Rothen.

Le Paris Saint-Germain doit envoyer un message fort ce mercredi lors de la réception de Chelsea en Ligue des champions. Les fans et observateurs du club de la capitale attendent bien mieux de champions d'Europe qui semblent marqués physiquement et mentalement. Contre Monaco en Ligue 1 vendredi soir dernier, le PSG n'aura rien montré de bien convaincant. Pour Jérôme Rothen, le club de la capitale a clairement levé le pied contre le club de la Principauté. Une stratégie qui de gestion qui s'est retournée contre le PSG.

Un PSG qui en a encore sous le pied ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué que le PSG ne devrait pas reproduire le même type de match contre les Blues :

« Quand ils gagnent au Havre, Enrique leur a donné trois jours de repos. Ils ont repris mercredi et ont joué vendredi. Très clairement, contre Monaco, j’ai vu de la gestion de la part du PSG, plus que d’habitude. Ils voulaient remettre de l’énergie dans la tête des joueurs.

Il y avait Dro et d’autres joueurs qui sont restés sur le banc. (…) C’était une ambiance globale, et c’était de la gestion. Monaco est en plus à un très bon niveau. (…) Mais il est possible que le PSG ait une attitude différente et réalise un grand match contre Chelsea. Ce n’est pas possible de les voir à ce niveau-là mercredi… »

Le PSG aura beaucoup à prouver face à Chelsea mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale n’a pas encore livré de match de référence en Europe contre un gros cette saison et devra rassurer sur ses ambitions et son potentiel pour conserver son titre en C1. Reste à savoir quelle équipe alignera Luis Enrique, qui n’a certainement pas été très satisfait de ce qu’il a vu récemment.