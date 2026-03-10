Luis Enrique ICONSPORT_279851_0014

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

PSG10 mars , 10:20
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison mercredi soir au Parc des Princes en Ligue des champions face à Chelsea. Il faudra montrer beaucoup mieux que lors du match contre Monaco en Ligue 1, et c'est ce que pressent Jérôme Rothen.
Le Paris Saint-Germain doit envoyer un message fort ce mercredi lors de la réception de Chelsea en Ligue des champions. Les fans et observateurs du club de la capitale attendent bien mieux de champions d'Europe qui semblent marqués physiquement et mentalement. Contre Monaco en Ligue 1 vendredi soir dernier, le PSG n'aura rien montré de bien convaincant. Pour Jérôme Rothen, le club de la capitale a clairement levé le pied contre le club de la Principauté. Une stratégie qui de gestion qui s'est retournée contre le PSG.

Un PSG qui en a encore sous le pied ? 

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué que le PSG ne devrait pas reproduire le même type de match contre les Blues :
« Quand ils gagnent au Havre, Enrique leur a donné trois jours de repos. Ils ont repris mercredi et ont joué vendredi. Très clairement, contre Monaco, j’ai vu de la gestion de la part du PSG, plus que d’habitude. Ils voulaient remettre de l’énergie dans la tête des joueurs.
Il y avait Dro et d’autres joueurs qui sont restés sur le banc. (…) C’était une ambiance globale, et c’était de la gestion. Monaco est en plus à un très bon niveau. (…) Mais il est possible que le PSG ait une attitude différente et réalise un grand match contre Chelsea. Ce n’est pas possible de les voir à ce niveau-là mercredi… »

Lire aussi

Le PSG prend une décision forte en interneLe PSG prend une décision forte en interne
Le PSG aura beaucoup à prouver face à Chelsea mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale n’a pas encore livré de match de référence en Europe contre un gros cette saison et devra rassurer sur ses ambitions et son potentiel pour conserver son titre en C1. Reste à savoir quelle équipe alignera Luis Enrique, qui n’a certainement pas été très satisfait de ce qu’il a vu récemment.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_342917_0083
PSG

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Jonathan David ICONSPORT_287917_0022
OL

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Fil Info

10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire
10 mars , 12:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 12:20
OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai
10 mars , 12:00
Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise
10 mars , 11:56
Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes
10 mars , 11:30
ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque
10 mars , 11:00
L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France
10 mars , 10:40
« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Derniers commentaires

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Aguerd était encore blessé.... Emerson avait besoin de repos.... C'est du grand journalisme, très très grand journalisme !!!!

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

En français marseillais veut dire merde d’où la banderole

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading