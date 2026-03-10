La MLS suspend deux joueurs à vie

mdrrr mais l EUROPE ne sait meme pas où est Lyon. t es dingue toi. bien sur que City etait malade. ils avaient chopé le covid 2 semaines avant. c etait une heresie cette année la
En 10 ans de champion's league OM (4 participations) 2020 2021 pas qualifiés en huitième 2022 2023 pas qualifiés en huitième 2023 2024 pas qualifiés en huitième 2025 2026 pas qualifiés en huitième OL (3 participations) 2016 2017 pas qualifiés en huitième 2018 2019 huitième 2019 2020 demies
l'om meme avec un liverpool malade il prenne 3 a 0 cqfd
mdr le city malade c'est toi qui l'invente de 2 tirage favorable ? boredaux qui dominer le championnat francais ? mdr pour te diore l'europê se rappelle plus des confrontations avec city real que vos pauvre finale a 2 balles ou vous gagnez r
et? l OM ne jouait pas Go Ahead Eagles hein :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
