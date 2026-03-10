La MLS suspend deux joueurs à vie

Le championnat américain a décidé de suspendre deux de ses joueurs à vie après une enquête sur les paris sportifs.

Derrick Jones et Yaw Yeboah (en photo), deux joueurs qui comptent chacun une centaine de matchs dans le championnat américain, ont été virés de la MLS. La Ligue nord-américaine a annoncé sa décision après avoir mené une enquête sur les pratiques de ces deux joueurs. Alertée par les sites de paris sportifs de l’autre côté de l’Atlantique, la MLS a découvert que les deux joueurs avaient parié sur des matchs de leur championnat, et même des rencontres de leur propre équipe. Les deux joueurs avaient aussi parié sur le fait que Jones recevrait un carton jaune lors d’un match d’octobre 2024, et le joueur a été averti pendant la rencontre.

La MLS a aussi découvert que les joueurs partageaient des informations avec certains parieurs sur leurs intentions, afin de s’assurer une rentabilité avant même que les paris ne soient effectués. Si la MLS a estimé qu’il n’y avait aucune preuve permettant de dire qu’un match ou qu’un résultat avait été truqué, l’infraction est jugée suffisamment grave pour justifier l’interdiction de revenir en MLS pour Derrick Jones et Yaw Yeboah, qui vont avoir du mal à retrouver un club de premier rang avec cette étiquette sur la tête.