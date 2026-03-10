ICONSPORT_227934_0559

Finale St-Denis-Lyon pour accueillir la Coupe de France

Coupe de France10 mars , 10:00
parClaude Dautel
0
La Fédération Française de Football n'a pas encore désigné le stade qui accueillera la prochaine finale de la Coupe de France. Le Stade de France tient la corde, mais le Groupama Stadium est en finale.
Les deux équipes de Paris étant éliminées, tout comme l'Olympique Lyonnais, la FFF a le choix pour l'organisation de la prochaine finale de la Coupe de France. Logiquement, c'est au Stade de France que doit se jouer cette rencontre, mais en raison d'énormes travaux sur les transports en commun, il est impossible de faire jouer cette finale le samedi 23 mai. Alors, Philippe Diallo doit convaincre le groupe GL Events, qui gère le Stade de France depuis l'an dernier, de pouvoir jouer à Saint-Denis le vendredi 22 mai, tandis que l'OL propose d'organiser cette finale de la Coupe de France à la date initiale. Du côté du patron de la Fédération Française de Football, on donne l'avantage au stade dionysien, mais Lyon n'a pas dit son dernier dans cette lutte à distance.

Le Stade de France en pole devant le Groupama Stadium

« Cela va se décider certainement cette semaine, au plus tard dans les huit-dix jours. Le Stade de France a une portée symbolique pour la Coupe de France. C'est celui des Bleus, mais traditionnellement aussi celui de la finale de la Coupe. Il bénéficie de ce caractère de neutralité très important d'un point de vue d'éthique sportive. Je crois aussi que les équipes qui y participent, comme les supporters, sont heureux de se retrouver dans ce stade chargé d'histoire. C'est donc vraiment l'option que l'on privilégie », a avoué, dans L'Equipe, Philippe Diallo, lequel a reconnu que Lyon était le plan B en cas d'échec des discussions avec ceux qui gèrent le Stade de France.
Historiquement, la finale de la Coupe de France se joue dans la capitale, mais la FFF ne peut pas imposer ses choix de calendrier au stade de Saint-Denis. Mais à priori, sauf énorme surprise, c'est bien là que se jouera cette rencontre qui opposera Lens ou Toulouse à Strasbourg à Nice. Si la finale n'a pas encore de stade et de dates précises, les demi-finales auront lieu les 21 et 22 avril.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342917_0083
PSG

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Jonathan David ICONSPORT_287917_0022
OL

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Fil Info

10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire
10 mars , 12:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 12:20
OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai
10 mars , 12:00
Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise
10 mars , 11:56
Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes
10 mars , 11:30
ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque
10 mars , 11:00
L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France
10 mars , 10:40
« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Derniers commentaires

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

En français marseillais veut dire merde d’où la banderole

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs

Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes

Coach " Vahid " . Le FC Nantes posséde un effectif moyen mais pourrait s'en sortir par .....le JEU ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading