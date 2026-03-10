Finale St-Denis-Lyon pour accueillir la Coupe de France

La Fédération Française de Football n'a pas encore désigné le stade qui accueillera la prochaine finale de la Coupe de France. Le Stade de France tient la corde, mais le Groupama Stadium est en finale.

Les deux équipes de Paris étant éliminées, tout comme l'Olympique Lyonnais, la FFF a le choix pour l'organisation de la prochaine finale de la Coupe de France. Logiquement, c'est au Stade de France que doit se jouer cette rencontre, mais en raison d'énormes travaux sur les transports en commun, il est impossible de faire jouer cette finale le samedi 23 mai. Alors, Philippe Diallo doit convaincre le groupe GL Events, qui gère le Stade de France depuis l'an dernier, de pouvoir jouer à Saint-Denis le vendredi 22 mai, tandis que l'OL propose d'organiser cette finale de la Coupe de France à la date initiale. Du côté du patron de la Fédération Française de Football, on donne l'avantage au stade dionysien, mais Lyon n'a pas dit son dernier dans cette lutte à distance.

Le Stade de France en pole devant le Groupama Stadium

« Cela va se décider certainement cette semaine, au plus tard dans les huit-dix jours. Le Stade de France a une portée symbolique pour la Coupe de France. C'est celui des Bleus, mais traditionnellement aussi celui de la finale de la Coupe. Il bénéficie de ce caractère de neutralité très important d'un point de vue d'éthique sportive. Je crois aussi que les équipes qui y participent, comme les supporters, sont heureux de se retrouver dans ce stade chargé d'histoire. C'est donc vraiment l'option que l'on privilégie », a avoué, dans L'Equipe, Philippe Diallo, lequel a reconnu que Lyon était le plan B en cas d'échec des discussions avec ceux qui gèrent le Stade de France.

Historiquement, la finale de la Coupe de France se joue dans la capitale, mais la FFF ne peut pas imposer ses choix de calendrier au stade de Saint-Denis. Mais à priori, sauf énorme surprise, c'est bien là que se jouera cette rencontre qui opposera Lens ou Toulouse à Strasbourg à Nice. Si la finale n'a pas encore de stade et de dates précises, les demi-finales auront lieu les 21 et 22 avril.