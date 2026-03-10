Fonseca ICONSPORT_360753_0155

Qui est Louey Ben Farhat, la pépite qui fait rêver l'OL ?

OL10 mars , 9:00
parHadrien Rivayrand
L'OL espère pouvoir se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Cela dépendra en grande partie des résultats de cette seconde partie de saison, même si les Gones ont déjà un œil sur une pépite de Karlsruhe.
Ces derniers temps, l'OL a dû faire avec les moyens du bord sur le marché des transferts. Pour l’instant, la situation reste correcte pour les Gones : tout n’est pas parfait, mais les hommes de Paulo Fonseca pourraient bien terminer en Ligue des champions à l’issue de la saison. Cela permettrait au club de viser quelques coups intéressants lors du mercato estival. Parmi les joueurs qui attirent particulièrement l’attention en Allemagne, du côté de Karlsruhe, figure le jeune Louey Ben Farhat.

L'OL adore Ben Farhat

Selon le directeur sportif du club allemand, Timon Pauls, dans des propos accordés au quotidien local Badische Neueste Nachrichten, l'OL fait bien partie des équipes intéressées par le joueur de 19 ans. D’autres clubs prestigieux sont également sur le dossier, comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort, l’OGC Nice, Côme et l’Atalanta Bergame. Tous étaient d’ailleurs présents lors du match nul 3-3 contre le Dynamo Dresde dimanche dernier.

À noter que pour libérer sa pépite Louey Ben Farhat, Karlsruhe demande un prix compris entre 10 et 12 millions d’euros. Ce serait d’ailleurs une vente record pour le club de Bundesliga 2. Cette saison, l’international tunisien U20 a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 11 matchs de championnat, ce qui n'a pas manqué d’attirer l’attention des grandes écuries européennes.
À lui désormais de faire le meilleur choix. En France, il pourrait bénéficier du temps de jeu qu’il espère au plus haut niveau, que ce soit à l’OL ou à Nice. Les Gones semblent mieux placés pour décrocher une qualification européenne en fin de saison, même si les Aiglons ont encore la possibilité d’accéder à la Ligue Europa via la Coupe de France.
