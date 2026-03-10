Il revit avec Beye, l’OM ne sait pas quoi en faire

C'est l'un des joueurs les mieux payés du club, mais l'OM n'a quasiment pas pu compter sur lui cette saison. Geoffrey Kondogbia revit avec Habib Beye, mais son avenir reste en suspens.

Du jamais vu cette saison à l'OM . Geoffrey Kondogbia a débuté trois matchs consécutifs, retrouvant ses jambes de 20 ans pour enchainer les rencontres face à Toulouse (deux fois) et l’OL. Avec une certaine efficacité, le milieu de terrain démontre qu’il n’est pas fini, et qu’il possède cette envie et cette exigence qui conviennent à Habib Beye. Si Roberto De Zerbi l’appréciait, l’entraineur italien n’a quasiment pas pu l’utiliser en raison d’une longue indisponibilité pour une blessure au mollet. Au mois de janvier, il n’a quasiment pas été sollicité non plus sauf dans les deux fiascos en Ligue des Champions contre Liverpool et Bruges.

Kondogbia, un très gros salaire de l'OM

Désormais, il fait partie des noms que Beye couche régulièrement sur la feuille de match, alors que son corps semble enfin le laisser tranquille. A 33 ans, l’ancien joueur de l’AS Monaco possède un contrat allant jusqu’en 2027. Mais pour l’heure, l’OM n’a aucune intention de le prolonger et n’a entamé aucune discussion en ce sens selon La Provence. A trois mois de la fin de la saison, Kondogbia ne sera donc pas retenu cet été. Soit il fera sa dernière année de contrat pour partir libre, ce que le club phocéen, comme les autres, n’aime pas vraiment. Soit il sera vendu cet été si son état de forme de ces dernières semaines se confirme, et que cela séduit son futur club.

A moins d’un réveil au sein du club en cas de changement dans la présidence ou l’équipe dirigeante, Kondogbia aura en tout cas de grosses questions à se poser pour son avenir cet été. Mais à 33 ans, avec du temps de jeu et l’un des plus gros salaires du club à 5,5 millions d'euros par an, l’international centrafricain ne sera certainement pas pressé de partir de l’OM.