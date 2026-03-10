ICONSPORT_285310_0207

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

PSG10 mars , 8:40
parGuillaume Conte
0
Le PSG va retrouver Chelsea sur son chemin ce mercredi, avec la farouche intention de prendre sa revanche. La dernière confrontation a été houleuse, et les Parisiens n'ont pas oublié.
L’image est encore bien vivante dans l’esprit des joueurs et des supporters du PSG. Impérial tout au long de la compétition, le Paris SG avait explosé en vol en finale face à un Chelsea à qui tout a réussi sur cette rencontre. Défait 3-0 en finale de la Coupe du monde des clubs, le champion d’Europe avait doublement vu rouge. D’abord avec Joao Neves, expulsé pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella après de nombreuses provocations de l’Espagnol. Puis au coup de sifflet final, quand Luis Enrique est entré sur le terrain. Le coach parisien a toujours assuré qu’il était venu pour apaiser les esprits, mais les images le voyant empoigner Joao Pedro ne montrent pas forcément la même chose.

Le PSG n'a pas totalement digéré

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et PSG et Chelsea ne sont pas considérés comme des rivaux historiques, mais l’agacement pourrait vite revenir si la tension devait monter d’un cran entre les deux équipes. Les deux joueurs des Blues cités précédemment aiment bien jouer avec les nerfs de leurs adversaires, et l’effectif du PSG est notamment remonté contre Joao Pedro, le Brésilien de Chelsea.

Lire aussi

TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
« Sur le moment, les joueurs ont été un peu choqués de la réaction épidermique du coach mais aussi qu'un joueur adverse s'en prenne à lui. Il (Joao Pedro) n'a pas respecté le patron », explique un témoin de la bagarre à L’Equipe. Dans l’entourage des cadres de l’équipe, on assure que le rancune est tout de même toujours là quelque part, et que cela pourrait de nouveau dégoupiller si les provocations repartaient. « Au moment du tirage, ils en ont parlé, il peut y avoir des réminiscences si Cucurella ou Joao Pedro essaient de les faire disjoncter, mais c'est plus dans l'intérêt de Chelsea de jouer sur ça. Il n'y a pas de rivalité exacerbée. Et l'enjeu fait que de toute façon, revanche ou pas, il faut surtout gagner. C'est la suite de la saison qui se joue », a confié un proche des joueurs, pour qui il serait surtout bon de garder ses nerfs et de se consacrer à la revanche sportive, et pas un nouveau match très tendu où Chelsea, qui possède de nombreux joueurs roublards comme Enzo Fernandez ou Moises Caicedo, serait très à son aise.

Champions League

11 mars 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
Chelsea
0
Derniers commentaires

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

mdrrrr. vas y deja va. t es un champion qd meme. 2 demies. 1X grace a un tirage favaroble face a un club français et l autre grace au covid ou City etait malade. mdrr

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

@leogets Surtout qu'ils avaient pris un 3/0 donc bon.

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

prends pas tes reves pour des realité vexer de quoi ? mdr l'europe se rappelle plus votre record de defaite que votre finale jouer a lyon ou vous avez pas exister cqfd

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Tiens vigo ca rappel dès souvenir dune année historique pour L'OM ou on avait ete en finale.. Et cetait le grand vigo de mostovoi karpin makelele Salgado... cetait pas le vigo d'aujourd'hui

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

deja y a Stuttgart Porto. t as 1 gros de moins. reste quoi. la Roma?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

