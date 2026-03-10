OM : Entrainement validé, Habib Beye veut le voir en match

Habib Beye a un coup de coeur chez les jeunes joueurs de l'OM et il n'a pas hésité à faire monter Antoine Valero avec les pros cette semaine pour voir ce qu'il valait de plus près.

Plus de Coupe de France, plus de Ligue des Champions, l’OM va avoir un calendrier allégé en cette deuxième partie de saison. De quoi limiter le turnover et favoriser un 11 de départ stable pour aller chercher une place sur le podium. Ce n’est pas ce que pense Habib Beye. Fort de sa récente arrivée à la tête de l’équipe, l’entraineur franco-sénégalais se sent capable de mettre la pression sur les attaquants actuels, tout en préparant la relève. Les supporters de l’OM ont toujours deux rêves, celui de voir un jeune du centre de formation exploser littéralement, et celui de trouver un avant-centre qui plante des buts et le fait rêver.

Beye veut voir Valero avec les grands

Un joueur pourrait rassembler ces qualités à l’avenir, même s’il est encore très jeune. Il s’agit d’Antoine Valero, attaqué de 17 ans né donc en 2008, et qui franchit toutes les étapes de la formation avec brio. Ce pur numéro 9 a empilé les buts ces dernières années avec les U17 puis les U19 de l’OM. Il fait désormais régulièrement trembler les filets avec l’équipe réserve, en National 3. Sa réussite a tapé dans l’oeil d’Habib Beye, qui a décidé de lui faire confiance sur la séance d’entrainement de ce lundi.

Un passage chez les pros très remarqué, et mis en lumière par le compte Belo Foot 13, qui précise même que Beye apprécie son profil et pourrait le lancer dans le grand bain dans les prochaines semaines. Rien en dit qu’Antoine Valero aura sa chance, mais ce simple entrainement avec le groupe professionnel démontre que le staff technique de l’OM le regarde de près.

Et quand les Marseillais voient l’OL avec Rémi Himbert ou le PSG avec Senny Mayulu, ne pas hésiter à donner du temps de jeu à de très jeunes joueurs, avec réussite, cela donne forcément envie de vivre la même chose au Vélodrome. Même si Habib Beye ne veut pas non plus griller un élément prometteur, mais encore très jeune. La suite de la saison d'Antoine Valero sera donc à suivre pour les fans de l'OM.