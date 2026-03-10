ICONSPORT_279481_0108

OM : Entrainement validé, Habib Beye veut le voir en match

OM10 mars , 8:20
parGuillaume Conte
4
Habib Beye a un coup de coeur chez les jeunes joueurs de l'OM et il n'a pas hésité à faire monter Antoine Valero avec les pros cette semaine pour voir ce qu'il valait de plus près.
Plus de Coupe de France, plus de Ligue des Champions, l’OM va avoir un calendrier allégé en cette deuxième partie de saison. De quoi limiter le turnover et favoriser un 11 de départ stable pour aller chercher une place sur le podium. Ce n’est pas ce que pense Habib Beye. Fort de sa récente arrivée à la tête de l’équipe, l’entraineur franco-sénégalais se sent capable de mettre la pression sur les attaquants actuels, tout en préparant la relève. Les supporters de l’OM ont toujours deux rêves, celui de voir un jeune du centre de formation exploser littéralement, et celui de trouver un avant-centre qui plante des buts et le fait rêver.

 Beye veut voir Valero avec les grands

Un joueur pourrait rassembler ces qualités à l’avenir, même s’il est encore très jeune. Il s’agit d’Antoine Valero, attaqué de 17 ans né donc en 2008, et qui franchit toutes les étapes de la formation avec brio. Ce pur numéro 9 a empilé les buts ces dernières années avec les U17 puis les U19 de l’OM. Il fait désormais régulièrement trembler les filets avec l’équipe réserve, en National 3. Sa réussite a tapé dans l’oeil d’Habib Beye, qui a décidé de lui faire confiance sur la séance d’entrainement de ce lundi.
Un passage chez les pros très remarqué, et mis en lumière par le compte Belo Foot 13, qui précise même que Beye apprécie son profil et pourrait le lancer dans le grand bain dans les prochaines semaines. Rien en dit qu’Antoine Valero aura sa chance, mais ce simple entrainement avec le groupe professionnel démontre que le staff technique de l’OM le regarde de près.
Et quand les Marseillais voient l’OL avec Rémi Himbert ou le PSG avec Senny Mayulu, ne pas hésiter à donner du temps de jeu à de très jeunes joueurs, avec réussite, cela donne forcément envie de vivre la même chose au Vélodrome. Même si Habib Beye ne veut pas non plus griller un élément prometteur, mais encore très jeune. La suite de la saison d'Antoine Valero sera donc à suivre pour les fans de l'OM.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0147
OM

Il revit avec Beye, l’OM ne sait pas quoi en faire

ICONSPORT_237936_0146
Foot Mondial

La MLS suspend deux joueurs à vie

Fonseca ICONSPORT_360753_0155
OL

Qui est Louey Ben Farhat, la pépite qui fait rêver l'OL ?

ICONSPORT_285310_0207
PSG

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Fil Info

10 mars , 9:40
Il revit avec Beye, l’OM ne sait pas quoi en faire
10 mars , 9:20
La MLS suspend deux joueurs à vie
10 mars , 9:00
Qui est Louey Ben Farhat, la pépite qui fait rêver l'OL ?
10 mars , 8:40
Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé
10 mars , 8:00
L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner
10 mars , 7:30
Le Real Madrid déprime, son infirmerie à guichets fermés
10 mars , 7:00
PSG : Fabian Ruiz connaît son futur club, un proche valide
10 mars , 00:00
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Derniers commentaires

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

mdrrr mais l EUROPE ne sait meme pas où est Lyon. t es dingue toi. bien sur que City etait malade. ils avaient chopé le covid 2 semaines avant. c etait une heresie cette année la

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

En 10 ans de champion's league OM (4 participations) 2020 2021 pas qualifiés en huitième 2022 2023 pas qualifiés en huitième 2023 2024 pas qualifiés en huitième 2025 2026 pas qualifiés en huitième OL (3 participations) 2016 2017 pas qualifiés en huitième 2018 2019 huitième 2019 2020 demies

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

l'om meme avec un liverpool malade il prenne 3 a 0 cqfd

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

mdr le city malade c'est toi qui l'invente de 2 tirage favorable ? boredaux qui dominer le championnat francais ? mdr pour te diore l'europê se rappelle plus des confrontations avec city real que vos pauvre finale a 2 balles ou vous gagnez r

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

et? l OM ne jouait pas Go Ahead Eagles hein :)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading