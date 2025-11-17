ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts

Dans un entretien avec une émission belge, le père de Lucas Stassin n’a pas été tendre avec l’AS Saint-Etienne. Le club stéphanois a notamment été critiqué pour la qualité de ses installations médicales.

L’AS Saint-Etienne n’a pas dû apprécier la sortie médiatique de Stéphane Stassin. Invité de l’émission belge « En off », le père de Lucas Stassin ne s’est pas gêné pour critiquer le club stéphanois. Le membre du clan de l’attaquant évoque par exemple des désaccords sur la gestion de la carrière du joueur, mais aussi sur la guérison d’une blessure musculaire la saison dernière.

C'est assez vétuste - Stéphane Stassin

Après ce pépin physique datant de janvier 2024, pendant son passage à Westerlo, Lucas Stassin s’était fait poser une plaque à enlever un an et demi plus tard au maximum. L’opération a finalement été réalisée en Belgique en fin de saison 2024-2025. Mais le lieu de convalescence a été un sujet de discorde. « On sent que Saint-Etienne veut absolument que Lucas revienne au club, a raconté Stéphane Stassin. Malheureusement, il n'y a pas une grosse infrastructure. C’est encore assez vétuste. Ils n’ont pas les machines dernier cri. Ils n'ont pas de piscine alors qu'avec ce genre de blessure, la piscine c'est le premier truc à avoir pour commencer à travailler sans avoir de choc. »

« Il existe même des machines où l’on court dans une "bulle" sans choc, et ils n’ont pas ça non plus. On leur explique que Lucas peut être pris en charge en Belgique et je me suis fâché parce que c'était important. A la fin ils ont accepté. Je comprends que le club qui a investi sur lui veuille avoir un œil sur lui, mais à un moment donné il faut se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres facilités ailleurs nettement plus performantes. Et c'était aussi important qu'il soit à nos côtés », a raconté le père de l’avant-centre retenu cet été malgré ses envies d’ailleurs.