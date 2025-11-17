ICONSPORT_274378_0112
Lucas Stassin

ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts

ASSE17 nov. , 18:30
parEric Bethsy
0
Dans un entretien avec une émission belge, le père de Lucas Stassin n’a pas été tendre avec l’AS Saint-Etienne. Le club stéphanois a notamment été critiqué pour la qualité de ses installations médicales.
L’AS Saint-Etienne n’a pas dû apprécier la sortie médiatique de Stéphane Stassin. Invité de l’émission belge « En off », le père de Lucas Stassin ne s’est pas gêné pour critiquer le club stéphanois. Le membre du clan de l’attaquant évoque par exemple des désaccords sur la gestion de la carrière du joueur, mais aussi sur la guérison d’une blessure musculaire la saison dernière.
C'est assez vétuste
- Stéphane Stassin
Après ce pépin physique datant de janvier 2024, pendant son passage à Westerlo, Lucas Stassin s’était fait poser une plaque à enlever un an et demi plus tard au maximum. L’opération a finalement été réalisée en Belgique en fin de saison 2024-2025. Mais le lieu de convalescence a été un sujet de discorde. « On sent que Saint-Etienne veut absolument que Lucas revienne au club, a raconté Stéphane Stassin. Malheureusement, il n'y a pas une grosse infrastructure. C’est encore assez vétuste. Ils n’ont pas les machines dernier cri. Ils n'ont pas de piscine alors qu'avec ce genre de blessure, la piscine c'est le premier truc à avoir pour commencer à travailler sans avoir de choc. »
« Il existe même des machines où l’on court dans une "bulle" sans choc, et ils n’ont pas ça non plus. On leur explique que Lucas peut être pris en charge en Belgique et je me suis fâché parce que c'était important. A la fin ils ont accepté. Je comprends que le club qui a investi sur lui veuille avoir un œil sur lui, mais à un moment donné il faut se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres facilités ailleurs nettement plus performantes. Et c'était aussi important qu'il soit à nos côtés », a raconté le père de l’avant-centre retenu cet été malgré ses envies d’ailleurs.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_227934_0319
PSG

Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre

ICONSPORT_273039_0204
LOSC

Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes

nantes un cador de ligue 1 ne lache pas leroux iconsport 264339 0163 396664
FC Nantes

Nantes pleure avant le match de la peur

Fil Info

19:20
Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre
19:00
Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes
18:00
Nantes pleure avant le match de la peur
17:30
Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte
17:00
OL : C’est promis, Endrick ne fera pas de caprice
16:37
260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre
16:00
Paul Pogba : Monaco lâche l'affaire
15:20
Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

Derniers commentaires

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

C'etait déjà devenu un journal nullissime avant. Ça ne va pas s'arranger… qu'ils mettent la clé sous la porte et nous foutent la paix

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Cela devient risible le mec gagne 2 M par semaine et trouvera certainement un nouveau contrat pour promouvoir un pays et vous voulez qu'il vienne à Lyon pour 2 M par an ?

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Il parait qu'il va tourner un film avec Valbuena....

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

Ah bon pourquoi? Mbappé est allé au bout de son contrat pourquoi devrait il devoir de l argent au psg?

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

"En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. " Vous vous relisez de temps en temps ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading