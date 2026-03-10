ICONSPORT_361341_0413

L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France

Lens10 mars , 11:00
parGuillaume Conte
0
La lutte pour le titre est désormais bien réelle à un peu plus de deux mois de la fin de la saison. Le RC Lens ne laissera rien passer pour faire tomber le PSG.
Le PSG pensait avoir définitivement creusé l’écart ces dernières semaines, profitant des points perdus par Lens pour s’octroyer une petite avance confortable. Mais Lens s’accroche et Paris a encore perdu. Après le match à Rennes, c’est contre Monaco au Parc des Princes que les joueurs de Luis Enrique ont montré leurs limites. Lens n’a pas manqué l’occasion de revenir à un point après une belle victoire contre Metz.

Les revanchards de Lens

L’occasion de faire le point sur cette course au titre inattendue, et qui démontre que les « Sang et Or » ne vont pas lâcher l’affaire. Ils ont pour eux une dynamique et un objectif bien précis qui va leur permettre de mettre la pression sur le PSG jusqu’au bout. Selon Felix Rouah, tout indique que Lens peut faire comme Monaco ou Lille il y a quelques années et aller chercher le titre au nez et à la barbe des Parisiens.
« Si on prend les exemples de Monaco et de Lille, qui sont les deux derniers accidents du PSG dans le titre du champion de France, c’est systématiquement des équipes en face avec des coachs qui ont comme ça un rendez-vous contextuel avec des leaders qui ont eu des cicatrices dans leur carrière. A Lens, c’est Thomasson, Udol, Thauvin pour tout son parcours et Edouard. On se demande si le PSG va retrouver son niveau mais on ne se demande pas si Lens va chuter car on sait que ce ne sera pas le cas. On sait qu’il y a une dynamique mentale qui est mise en place », assure le journaliste Félix Rouah, présentateur sur Ligue 1+ et chroniqueur à L’Equipe du Soir.
Un scénario qui serait surprenant tant le PSG a mis la misère à ses poursuivants ces dernières années. Mais pour le moment, le suspense est toujours là et le RC Lens, toujours en course en Coupe de France, peut même rêver d’un incroyable doublé digne du PSG.

Lire aussi

L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !
La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisentLa Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342917_0083
PSG

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Jonathan David ICONSPORT_287917_0022
OL

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Fil Info

10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire
10 mars , 12:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 12:20
OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai
10 mars , 12:00
Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise
10 mars , 11:56
Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes
10 mars , 11:30
ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque
10 mars , 10:40
« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Derniers commentaires

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

En français marseillais veut dire merde d’où la banderole

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs

Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes

Coach " Vahid " . Le FC Nantes posséde un effectif moyen mais pourrait s'en sortir par .....le JEU ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading