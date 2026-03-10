L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France

La lutte pour le titre est désormais bien réelle à un peu plus de deux mois de la fin de la saison. Le RC Lens ne laissera rien passer pour faire tomber le PSG.

Le PSG pensait avoir définitivement creusé l’écart ces dernières semaines, profitant des points perdus par Lens pour s’octroyer une petite avance confortable. Mais Lens s’accroche et Paris a encore perdu. Après le match à Rennes, c’est contre Monaco au Parc des Princes que les joueurs de Luis Enrique ont montré leurs limites. Lens n’a pas manqué l’occasion de revenir à un point après une belle victoire contre Metz.

Les revanchards de Lens

L’occasion de faire le point sur cette course au titre inattendue, et qui démontre que les « Sang et Or » ne vont pas lâcher l’affaire. Ils ont pour eux une dynamique et un objectif bien précis qui va leur permettre de mettre la pression sur le PSG jusqu’au bout. Selon Felix Rouah, tout indique que Lens peut faire comme Monaco ou Lille il y a quelques années et aller chercher le titre au nez et à la barbe des Parisiens.

Si on prend les exemples de Monaco et de Lille, qui sont les deux derniers accidents du PSG dans le titre du champion de France, c’est systématiquement des équipes en face avec des coachs qui ont comme ça un rendez-vous contextuel avec des leaders qui ont eu des cicatrices dans leur carrière. A Lens, c’est Thomasson, Udol, Thauvin pour tout son parcours et Edouard. On se demande si le PSG va retrouver son niveau mais on ne se demande pas si Lens va chuter car on sait que ce ne sera pas le cas. On sait qu’il y a une dynamique mentale qui est mise en place », assure le journaliste Félix Rouah, présentateur sur », assure le journaliste Félix Rouah, présentateur sur Ligue 1 + et chroniqueur à L’Equipe du Soir.

Un scénario qui serait surprenant tant le PSG a mis la misère à ses poursuivants ces dernières années. Mais pour le moment, le suspense est toujours là et le RC Lens, toujours en course en Coupe de France, peut même rêver d’un incroyable doublé digne du PSG.