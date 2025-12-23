ICONSPORT_279660_0076

53 buts en Ligue 1, le Paris FC tente le gros coup

Paris FC23 déc. , 10:40
parCorentin Facy
Le Paris FC souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer dans le secteur offensif. Le club francilien est à la recherche d’un numéro neuf et a déjà exploré les pistes Wahi et Stassin. Un autre buteur est dans le viseur du PFC.
14e de Ligue 1 à l’issue de cette année civile 2025, le Paris FC n’est clairement pas à la place espérée. Officiellement, le club parisien ne s’est pas fixé d’objectif de coupe d’Europe, mais le promu espère au moins terminer dans la première partie du classement. Avec une série de mauvais résultats en cours, l’équipe de Stéphane Gilli est à la peine. L’entraîneur de 51 ans ne parvient pas à dégager une équipe-type, notamment dans le secteur offensif car aucun de ses attaquants (Krasso, Geubbels, Ikoné) ne parvient pour l’instant à s’imposer.
C’est la raison pour laquelle le recrutement d’un numéro neuf a été défini comme la priorité du mois de janvier au Paris FC. Les pistes Lucas Stassin et Elye Wahi ont déjà été évoquées mais selon les informations du Parisien, un autre buteur passé par la Ligue 1 attise la convoitise du club francilien. Le quotidien régional affirme que le Paris FC a pris des renseignements sur la situation d’Arnaud Kalimuendo, vendu par Rennes à Nottingham Forest pour 30 millions d’euros l’été dernier. Les débuts sont très compliqués pour l’ancien buteur du Stade Rennais ou encore du PSG en Premier League avec zéro titularisation au compteur depuis le début de la saison.

