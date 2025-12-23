53 buts en Ligue 1, le Paris FC tente le gros coup

Le Paris FC souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer dans le secteur offensif. Le club francilien est à la recherche d’un numéro neuf et a déjà exploré les pistes Wahi et Stassin. Un autre buteur est dans le viseur du PFC.

14e de Ligue 1 à l’issue de cette année civile 2025, le Paris FC n’est clairement pas à la place espérée. Officiellement, le club parisien ne s’est pas fixé d’objectif de coupe d’Europe, mais le promu espère au moins terminer dans la première partie du classement. Avec une série de mauvais résultats en cours, l’équipe de Stéphane Gilli est à la peine. L’entraîneur de 51 ans ne parvient pas à dégager une équipe-type, notamment dans le secteur offensif car aucun de ses attaquants (Krasso, Geubbels, Ikoné) ne parvient pour l’instant à s’imposer.

C’est la raison pour laquelle le recrutement d’un numéro neuf a été défini comme la priorité du mois de janvier au Paris FC. Les pistes Lucas Stassin et Elye Wahi ont déjà été évoquées mais selon les informations du Parisien, un autre buteur passé par la Ligue 1 attise la convoitise du club francilien. Le quotidien régional affirme que le Paris FC a pris des renseignements sur la situation d’Arnaud Kalimuendo, vendu par Rennes à Nottingham Forest pour 30 millions d’euros l’été dernier. Les débuts sont très compliqués pour l’ancien buteur du Stade Rennais ou encore du PSG en Premier League avec zéro titularisation au compteur depuis le début de la saison.

Le natif de Suresnes ne compte que huit entrées en jeu en championnat pour un bilan famélique de 0 but et 0 passe décisive. Une aubaine pour le PFC, qui y voit une opportunité en or de relancer l’ex-international espoirs français (33 sélections, 11 buts). Un prêt ou même un transfert pour une somme équivalente à celle déboursée par Nottingham Forest pour l’arracher de Rennes l’été dernier n’est pas à exclure. Reste à voir si de son côté, Arnaud Kalimuendo sera ouvert à l’idée de revenir en Ligue 1 six mois seulement après son départ pour la Premier League. Le PFC a en tout cas l’intention de tenter le coup à fond pour essayer de s’offrir un joueur qui a cartonné dans le championnat de France en y inscrivant 53 buts en 156 matchs au total.