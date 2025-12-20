Nice craque pour Wahi et défie le Paris FC

A la recherche d’un avant-centre pour étoffer son effectif au mois de janvier, l’OGC Nice s’intéresse à Elye Wahi, par ailleurs courtisé par le Paris FC malgré ses difficultés à l’Eintracht Francfort.

Malgré des difficultés à s’imposer à l’Eintracht Francfort, où il a été acheté en provenance de Marseille en janvier 2024, Elye Wahi a toujours une belle cote sur le marché des transferts. Un constat d’autant plus valable en Ligue 1, où plusieurs clubs s’intéressent de près à l’ancien joueur de Montpellier ou encore du RC Lens. Ces derniers jours, le Paris FC a été évoqué comme un premier courtisan de l’ex-international espoirs français. Le club francilien, en quête d’un numéro neuf pour le mercato d’hiver, n’est pas seul sur ce dossier.

Nice s'attaque aussi au dossier Elye Wahi

Et pour cause, Foot Mercato nous apprend que l’OGC Nice est également très intéressé par la possibilité de faire venir Elye Wahi au mois de janvier. Franck Haise a déjà eu l’actuel buteur de Francfort sous ses ordres à Lens et même si la réussite n’était pas totale dans le Nord, l’entraîneur de l’OGC Nice garde un bon souvenir de l'attaquant de 22 ans et semble persuadé de pouvoir le relancer. Le Gym souhaite se renforcer dans le secteur offensif et a clairement identifié Elye Wahi comme une belle opportunité de mercato cet hiver.

Il va toutefois falloir batailler pour convaincre Francfort de le lâcher. Le club allemand se veut patient avec un élément payé près de 25 millions d’euros et ne souhaite pas s’en débarrasser à tout prix cet hiver. La tendance est même à ce que l’ancien attaquant de l’OM reste en Bundesliga jusqu’à la fin de la saison car en interne, certains dirigeants de Francfort croient toujours en lui. Si une ouverture se présente en revanche, l’OGC Nice sautera sur l’occasion et tentera de faire venir celui qui compte 14 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec l’Eintracht Francfort, et dont le contrat court jusqu’en 2030.