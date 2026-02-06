Un expert arrive pour sauver Nantes

Au beau milieu d'une saison catastrophique, le FC Nantes a mis la main sur un joueur habitué à jouer le maintien en la personne de Mohamed Kaba. Arrivé en prêt de l'US Lecce cet hiver, le milieu de terrain de 24 ans débarque avec son expérience de la zone rouge.

A la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer un entrejeu d'une certaine pauvreté, la direction du FC Nantes a profité du mercato de janvier pour aller chercher Mohamed Kaba sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Parti de l'US Lecce, où la situation sportive est très critique puisque le club italien est au bord de la relégation, le natif d'Orléans se retrouve dans un environnement tout aussi oppressant. Mais c'est en tant qu'habitué à jouer le maintien qu'il débarque pour aider à sauver les Jaune et Vert d'une relégation qui leur de plus en plus promise. Un atout qu'il assume d'ailleurs fièrement.

Nantes a recruté un expert de la zone rouge

« On sait tous que Nantes est un très grand club français. Avec une histoire, un beau stade. Par ailleurs, le coach Ahmed Kantari a été un des premiers à me lancer. Du coup, son discours m’a beaucoup aidé à faire ce choix-là. C’est vrai que la situation est compliquée, mais avec le groupe qu’on a, je sais qu’on peut faire ce qu’il y a à faire et qu’on va le faire. Jouer le maintien, je sais ce que c’est. Depuis que je suis professionnel, je n’ai joué que le maintien. Je sais que c’est compliqué. Mais je pense qu’on a le mental pour surmonter toutes ces épreuves. Tout le monde a vraiment envie de réussir cette mission », a déclaré Mohamed Kaba dans un entretien accordé à Ouest-France.

Pour rappel, c'est Ahmed Kantari qui l'a lancé en professionnel en 2021, lorsque les deux hommes se trouvaient encore à Valenciennes. Sa présence et son expérience du bas de classement seront des atouts majeurs pour la suite de la saison, alors qu'il a déjà distribué une passe décisive pour sa première avec le maillot Nantais sur la pelouse de Lorient samedi dernier.