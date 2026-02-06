ICONSPORT_173741_0042

ASSE : Une question cruciale, Montanier botte en touche

ASSE06 févr. , 15:00
Philippe Montanier va disputer son premier match en tant que nouveau coach de l’AS Saint-Etienne ce samedi face à Montpellier. Mais avant le terrain, le rôle du capitanat a été discuté.
Une semaine après l’éviction d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Etienne va entamer son nouveau cycle avec son entraîneur fraichement nommé, Philippe Montanier. L’homme de 61 ans a retrouvé un banc trois ans après son départ de Toulouse. L’objectif est simple, ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Pour cela les Verts doivent endiguer la mauvaise série de deux défaites consécutives et rattraper les points perdus. Avant la rencontre, le technicien stéphanois a été interrogé sur le choix du capitaine. Gautier Larsonneur, parfois contesté en première partie de saison, va-t-il garder le brassard ?

Montanier fait son choix

L’ancien entraîneur de la Real Sociedad n’a pas encore réfléchi à la question, mais il ne semble pas non plus remettre en cause le portier stéphanois. « Changer le capitanat ? Je vais vous dire, je n'y ai même pas pensé. Ce n'est pas la chose qui me préoccupe le plus aujourd'hui. C'est important un capitaine et ce qu'il représente aussi. Gautier Larsonneur le fait très bien donc on verra. Je vais voir ça vendredi quand on va commencer à mettre l'équipe en place. C'est elle qui va démarrer et forcément le capitaine sera dedans. Gautier comme les autres est un postulant, » explique-t-il, dans un bel exercice de langue de bois.
La réponse dès samedi face à Montpellier. Le technicien du club du Forez a tout de même précisé avoir une liste de 4-5 capitaines officiant en tant que relais pour le groupe avec différents types de profil. Le besoin est néanmoins ailleurs pour Montanier. Saint-Etienne est après 21 journées plus proche de la 10e place de Pau que deuxième place du Stade de Reims synonyme de montée sans passer par les barrages.

