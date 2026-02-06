ASSE : Une question cruciale, Montanier botte en touche

Moi ça me va je serai au ski 😂
Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête
Il n'est pas au niveau pour le moment
Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D
Lâchez nous avec votre mercato.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🎙️ Philippe Montanier : "J’ai vu tous les matchs depuis le début de saison. L’équipe a un potentiel offensif intéressant, avec de la qualité technique et de la vitesse sur les côtés. En football, on tombe souvent sur la défense et le gardien de but quand on encaisse un but, mais