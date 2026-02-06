ICONSPORT_266826_0807

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Coupe de France06 févr. , 15:50
parCorentin Facy
2
La Fédération française de Football a révélé ce vendredi la programmation TV des quarts de finale. Sans surprise, France Télévision a choisi l’affiche OL-Lens qui sera donc diffusée en clair le jeudi 5 mars à 21h10. Une affiche co-diffusée par BeInSports, qui retransmettra par ailleurs les trois autres matchs.
La programmation des quarts de finale de la Coupe de France :
Mardi 3 mars 2026
21h00 : RC Strasbourg - Stade de Reims (BeInSports1)
Mercredi 4 mars 2026
20h30 : FC Lorient - OGC Nice (BeInSports2)
21h00 : Olympique de Marseille - Toulouse FC (BeInSports1)
Jeudi 5 mars 2026
21h10 : Olympique Lyonnais - RC Lens (France 2 et BeInSports1)

Lire aussi

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finaleCdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_277287_0014
Mondial 2026

Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise

ICONSPORT_263270_0048
OM

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

ICONSPORT_279851_0152
PSG

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

ICONSPORT_275027_0193
Ligue 1

TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

06 févr. , 17:30
Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise
06 févr. , 17:00
Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo
06 févr. , 16:30
PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique
06 févr. , 16:20
TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 févr. , 16:10
L’OL se rend à l’évidence sur deux flops
06 févr. , 15:30
OM : De Zerbi sent venir une nouvelle humiliation
06 févr. , 15:00
ASSE : Une question cruciale, Montanier botte en touche
06 févr. , 14:30
Un expert arrive pour sauver Nantes

Derniers commentaires

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Et un petit souvenir de la gauche ...mitterrand tapie lang etc pour l achat de tv 5 ...avec le complice Berlusconi.....une chaîne tv vaut bien une c1....

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Moi ça me va je serai au ski 😂

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Il n'est pas au niveau pour le moment

L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading