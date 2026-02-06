CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

La Fédération française de Football a révélé ce vendredi la programmation TV des quarts de finale. Sans surprise, France Télévision a choisi l’affiche OL-Lens qui sera donc diffusée en clair le jeudi 5 mars à 21h10. Une affiche co-diffusée par BeInSports, qui retransmettra par ailleurs les trois autres matchs.

La programmation des quarts de finale de la Coupe de France :

Mardi 3 mars 2026

21h00 : RC Strasbourg - Stade de Reims (BeInSports1)

Mercredi 4 mars 2026

20h30 : FC Lorient - OGC Nice (BeInSports2)

21h00 : Olympique de Marseille - Toulouse FC (BeInSports1)

Jeudi 5 mars 2026

21h10 : Olympique Lyonnais - RC Lens (France 2 et BeInSports1)