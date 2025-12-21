ICONSPORT_280430_0068

Paris FC et Martin Terrier, ça coince brutalement

Paris FC21 déc. , 17:20
parNathan Hanini
En quête de renforts offensifs, le Paris Football Club pense à Martin Terrier. Mais l'affaire sera loin d'être simple lors de ce mercato d'hiver.
Le mercato hivernal ouvre ses portes dans une grosse semaine et certaines formations de Ligue 1 ont déjà ciblé les postes à renforcer. Du côté du Paris FC, le secteur offensif fait défaut depuis le début de la saison. Le promu n’est pas pleinement satisfait de ses recrues de l’été qui peinent à trouver le chemin des filets. Le club de la capitale a donc établi une liste de joueurs pour se renforcer. Parmi eux, l’ancien joueur du Stade Rennais, Martin Terrier.
Le Français de 28 ans est de retour en forme en cette fin d’année 2025. Le joueur du Bayer Leverkusen a inscrit deux buts sur les deux derniers matchs, dont un coup du scorpion face à Cologne lors la 14ᵉ journée de Bundesliga. De retour mi-octobre après une rupture du tendon d’Achille, l’attaquant est désormais sur les tablettes du club francilien.

Martin Terrier courtisé par le PFC

Mais Foot Mercato explique ce dimanche que Martin Terrier privilégie déjà de poursuivre son bel état de forme avec Leverkusen dans un premier temps. « Pour l’heure, le principal intéressé semble pleinement concentré sur sa montée en puissance avec Leverkusen, » écrit le média français. L’ancien Strasbourgeois est arrivé du côté de l’Allemagne à l’été 2024 contre 20 millions d’euros avec un contrat qui s’étend jusqu’en 2029. Sur Transfermarkt, Terrier est évalué à 12 millions d’euros. Le Paris FC cible un attaquant d’expérience qui connaît la Ligue 1 et qui pourrait se relancer au sein de la capitale française. Mais le promu devra se montrer convaincant pour tenter le natif d’Armentières de revenir poser ses bagages dans l’hexagone. 

