Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !

Le Maroc n’a pas atteint son objectif de sacre cet hiver à la CAN en s’inclinant en finale contre le Sénégal. Un échec aux yeux du sélectionneur Walid Regragui, qui a posé sa démission à six mois de la Coupe du monde.

Cet hiver, tous les projecteurs étaient braqués sur la sélection marocaine, grande favorite de sa Coupe d’Afrique des Nations à domicile. Malgré un premier tour poussif, les Lions de l’Atlas ont atteint la finale sans trop trembler face à l’autre grosse cylindrée africaine du moment, le Sénégal. Au terme d’un match épique qui restera dans l’histoire et pas seulement pour de bonnes raisons, le Maroc s’est finalement incliné face aux Lions de la Teranga (0-1)

Un échec pour Walid Regragui, qui avait promis à son peuple de remporter cette CAN à domicile. Très marqué par cette défaite, le sélectionneur marocain se dit usé mentalement en privé. A tel point que selon les informations de Foot Mercato, Walid Regragui a posé sa démission auprès de la fédération marocaine de football et cela à six mois de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis pour laquelle le Maroc est qualifié.

Eprouvé, le sélectionneur de 50 ans ne souhaite pas continuer l’aventure sur le banc marocain, une décision murement réfléchie malgré le soutien sans faille de son vestiaire et notamment de ses cadres dont Achraf Hakimi ou Nayef Aguerd. Son départ n’est pas encore acté pour autant. En effet, la fédération marocaine de football doit maintenant accepter cette démission, ce qui n’est pas encore le cas selon nos confrères.

Regragui très éprouvé par l'échec à la CAN

Les dirigeants de la fédération marocaine savent que le groupe est toujours uni derrière Walid Regragui et qu’il n’y a donc pas d’urgence à changer de sélectionneur, bien au contraire. Mais conserver un entraîneur usé mentalement et qui ne sent pas prêt à affronter la prochaine échéance comporte aussi des risques pour les Lions de l’Atlas.

Les prochaines heures vont donc être décisives pour savoir si oui ou non, la démission de Walid Regragui sera acceptée. Ce choix crucial de la part de la fédération marocaine pourrait grandement conditionner la prochaine Coupe du monde du récent finaliste de la CAN et totalement chambouler les plans et les objectifs de la sélection marocaine aux Etats-Unis et au Canada en juillet prochain.