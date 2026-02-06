TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sur une série noire en Ligue 1, Lille se déplace à Metz dans le cadre d’un match crucial pour la suite de sa saison afin de rester au contact du top 4.

Quelle heure pour Metz - Lille ?

Les temps sont durs pour Lille. Battue par Lyon le week-end passé (1-0), l’équipe de Bruno Genesio n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 14 décembre dernier et un succès étriqué sur la pelouse d’Auxerre. Le déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge de la Ligue 1 est donc l’occasion parfaite pour se relancer. La rencontre débutera ce vendredi à 20h45.

Quelle chaîne pour Metz - Lille ?

De son côté, le FC Metz tentera aussi de retrouver le chemin de la victoire. Les Grenats sont sur une série noire puisqu’ils n’ont plus gagné depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1 et une victoire à domicile contre Nice. Malheur au perdant donc pour ce Metz-Lille qui sera diffusé sur Ligue1+.

Les compos probables de Metz - Lille :

Stéphane Le Mignan sera privé de plusieurs joueurs importants pour la réception de Lille ce vendredi soir. Gbamin est suspendu tandis que Mangondo est forfait au même titre que Sy. On devrait se diriger vers un 4-3-3 avec Diallo, Hein et Tsitaishvili en attaque, épaulé par un milieu de terrain formé par Stambouli, Traoré et Munongo.

La compo probable de Metz : Fischer, Kouao, Yegbe, Mboula, Ballo-Touré, Stambouli, Traoré, Munongo, Tsitaishvili, Hein, Diallo : Fischer, Kouao, Yegbe, Mboula, Ballo-Touré, Stambouli, Traoré, Munongo, Tsitaishvili, Hein, Diallo

Du côté du LOSC aussi, les absences sont nombreuses. Bruno Genesio doit composer avec un effectif décimé par les blessures de Bentaleb, Igamane, Mbappé, Meunier et Sahraoui. L’entraîneur lillois peut en revanche s’appuyer sur ses nouvelles recrues Perrin et Edjouma, lesquels ne sont toutefois pas pressentis pour débuter.

La compo probable de Lille : Ozer, Santos, Ngoy, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Mukau, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud