ICONSPORT_275027_0193

TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 106 févr. , 16:20
parCorentin Facy
0
Sur une série noire en Ligue 1, Lille se déplace à Metz dans le cadre d’un match crucial pour la suite de sa saison afin de rester au contact du top 4.

Quelle heure pour Metz - Lille ?

Les temps sont durs pour Lille. Battue par Lyon le week-end passé (1-0), l’équipe de Bruno Genesio n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 14 décembre dernier et un succès étriqué sur la pelouse d’Auxerre. Le déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge de la Ligue 1 est donc l’occasion parfaite pour se relancer. La rencontre débutera ce vendredi à 20h45.

Quelle chaîne pour Metz - Lille ?

De son côté, le FC Metz tentera aussi de retrouver le chemin de la victoire. Les Grenats sont sur une série noire puisqu’ils n’ont plus gagné depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1 et une victoire à domicile contre Nice. Malheur au perdant donc pour ce Metz-Lille qui sera diffusé sur Ligue1+.

Les compos probables de Metz - Lille :

Stéphane Le Mignan sera privé de plusieurs joueurs importants pour la réception de Lille ce vendredi soir. Gbamin est suspendu tandis que Mangondo est forfait au même titre que Sy. On devrait se diriger vers un 4-3-3 avec Diallo, Hein et Tsitaishvili en attaque, épaulé par un milieu de terrain formé par Stambouli, Traoré et Munongo.
La compo probable de Metz : Fischer, Kouao, Yegbe, Mboula, Ballo-Touré, Stambouli, Traoré, Munongo, Tsitaishvili, Hein, Diallo
Du côté du LOSC aussi, les absences sont nombreuses. Bruno Genesio doit composer avec un effectif décimé par les blessures de Bentaleb, Igamane, Mbappé, Meunier et Sahraoui. L’entraîneur lillois peut en revanche s’appuyer sur ses nouvelles recrues Perrin et Edjouma, lesquels ne sont toutefois pas pressentis pour débuter.
La compo probable de Lille : Ozer, Santos, Ngoy, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Mukau, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud

Ligue 1

06 février 2026 à 20:45
Metz
20:45
LOSC Lille
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277287_0014
Mondial 2026

Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise

ICONSPORT_263270_0048
OM

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

ICONSPORT_279851_0152
PSG

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Fil Info

06 févr. , 17:30
Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise
06 févr. , 17:00
Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo
06 févr. , 16:30
PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique
06 févr. , 16:10
L’OL se rend à l’évidence sur deux flops
06 févr. , 15:50
CdF : OL-Lens en prime time sur France 2
06 févr. , 15:30
OM : De Zerbi sent venir une nouvelle humiliation
06 févr. , 15:00
ASSE : Une question cruciale, Montanier botte en touche
06 févr. , 14:30
Un expert arrive pour sauver Nantes

Derniers commentaires

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Et un petit souvenir de la gauche ...mitterrand tapie lang etc pour l achat de tv 5 ...avec le complice Berlusconi.....une chaîne tv vaut bien une c1....

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Moi ça me va je serai au ski 😂

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Il n'est pas au niveau pour le moment

L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading