ICONSPORT_279851_0152
Désiré Doué, buteur avec le Paris Saint-Germain

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

PSG06 févr. , 16:30
parEric Bethsy
1
Freiné par des blessures en première partie de saison, Désiré Doué n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain. Ses difficultés n’ont pas échappé à Luis Enrique, particulièrement attentif à l’évolution de son milieu offensif.
S’il continue de dominer la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne dégage plus la même sérénité. Les Parisiens ne sont pas intouchables aux yeux de leurs adversaires qui ont identifié des failles. Il faut dire que les hommes de Luis Enrique doivent composer avec des circonstances gênantes. En première partie de saison, le champion d’Europe a subi de nombreuses blessures dont celles de Désiré Doué. Le milieu offensif de 20 ans a été freiné par deux problèmes musculaires qui peuvent en partie expliquer ses performances mitigées.

Luis Enrique lui met la pression

« En partie » seulement, car Luis Enrique a une autre explication. D’après les informations récoltées par RMC, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se montre particulièrement exigeant avec l’international français. L’Espagnol lui a en demande davantage sur les efforts et le volume de courses pour le collectif. Ainsi, le technicien espère que Désiré Doué améliorera sa condition physique afin de mieux répondre à ses exigences. Ce travail que le staff parisien juge indispensable doit permettre à l’ancien Rennais de gagner en régularité.
Bien évidemment, les consignes données au milieu polyvalent tiennent compte du temps passé à l’infirmerie. Luis Enrique ajuste son temps de jeu pour éviter de prendre trop de risques, et pour le laisser retrouver le rythme sans se précipiter. Si tout se passe bien, Désiré Doué retrouvera une excellente condition physique et son meilleur niveau pour les grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Le frère du Strasbourgeois Guéla Doué, qu’il a affronté dimanche dernier à la Meinau (victoire 1-2), tentera de rassurer Luis Enrique ainsi que tous les observateurs qui lui reprochent un excès de confiance.
D. Doue

D. Doue

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277287_0014
Mondial 2026

Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise

ICONSPORT_263270_0048
OM

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

ICONSPORT_275027_0193
Ligue 1

TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

06 févr. , 17:30
Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise
06 févr. , 17:00
Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo
06 févr. , 16:20
TV : Metz - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 févr. , 16:10
L’OL se rend à l’évidence sur deux flops
06 févr. , 15:50
CdF : OL-Lens en prime time sur France 2
06 févr. , 15:30
OM : De Zerbi sent venir une nouvelle humiliation
06 févr. , 15:00
ASSE : Une question cruciale, Montanier botte en touche
06 févr. , 14:30
Un expert arrive pour sauver Nantes

Derniers commentaires

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Et un petit souvenir de la gauche ...mitterrand tapie lang etc pour l achat de tv 5 ...avec le complice Berlusconi.....une chaîne tv vaut bien une c1....

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Moi ça me va je serai au ski 😂

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Il n'est pas au niveau pour le moment

L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading