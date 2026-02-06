PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Freiné par des blessures en première partie de saison, Désiré Doué n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain. Ses difficultés n’ont pas échappé à Luis Enrique, particulièrement attentif à l’évolution de son milieu offensif.

S’il continue de dominer la Ligue 1 , le Paris Saint-Germain ne dégage plus la même sérénité. Les Parisiens ne sont pas intouchables aux yeux de leurs adversaires qui ont identifié des failles. Il faut dire que les hommes de Luis Enrique doivent composer avec des circonstances gênantes. En première partie de saison, le champion d’Europe a subi de nombreuses blessures dont celles de Désiré Doué. Le milieu offensif de 20 ans a été freiné par deux problèmes musculaires qui peuvent en partie expliquer ses performances mitigées.

Luis Enrique lui met la pression

« En partie » seulement, car Luis Enrique a une autre explication. D’après les informations récoltées par RMC, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se montre particulièrement exigeant avec l’international français. L’Espagnol lui a en demande davantage sur les efforts et le volume de courses pour le collectif. Ainsi, le technicien espère que Désiré Doué améliorera sa condition physique afin de mieux répondre à ses exigences. Ce travail que le staff parisien juge indispensable doit permettre à l’ancien Rennais de gagner en régularité.

Bien évidemment, les consignes données au milieu polyvalent tiennent compte du temps passé à l’infirmerie. Luis Enrique ajuste son temps de jeu pour éviter de prendre trop de risques, et pour le laisser retrouver le rythme sans se précipiter. Si tout se passe bien, Désiré Doué retrouvera une excellente condition physique et son meilleur niveau pour les grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Le frère du Strasbourgeois Guéla Doué, qu’il a affronté dimanche dernier à la Meinau (victoire 1-2), tentera de rassurer Luis Enrique ainsi que tous les observateurs qui lui reprochent un excès de confiance