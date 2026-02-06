L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Contraint de remanier son onze contre Laval (2-0) mercredi en Coupe de France, Paulo Fonseca a pu constater les limites de certains remplaçants. Hans Hateboer et Adam Karabec n’ont pas répondu aux attentes, et ce n’est pas une question d’envie selon l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Compte tenu des absences, la série de l’Olympique Lyonnais est d’autant plus remarquable. Face à Laval (2-0) mercredi, le club rhodanien a enchaîné une onzième victoire toutes compétitions confondues. Le tout avec un total de six joueurs indisponibles (Tagliafico, Mangala, Tolisso, Ghezzal, Fofana et Nuamah). Dans ces conditions, Paulo Fonseca n’a aucune envie de voir la liste s’allonger.

L’entraîneur des Gones fait souffler ses joueurs avec l’enchaînement des matchs, d’où les titularisations de remplaçants habituels cette semaine. « Nous avons besoin de récupérer physiquement les joueurs, avouait le coach portugais après le huitième de finale de Coupe de France remporté. J'avais programmé de faire des changements à la mi-temps. C'était impossible. Avec ce résultat, c'était impossible. » L’Olympique Lyonnais était effectivement accroché à la pause. Son équipe remaniée ne parvenait pas à faire la différence contre le pensionnaire de Ligue 2, notamment à cause d’un côté droit décevant.

Ils ont essayé mais... - Paulo Fonseca

Le latéral Hans Hateboer et l’ailier Adam Karabec n’ont pas profité de l’opportunité pour marquer des points auprès de Paulo Fonseca. « Ils ont essayé. Ce n'était pas une question mentale ou d'attitude, a défendu le technicien en évoquant plus généralement les remplaçants. C'était une question de bien penser le match, de bien penser comment trouver l'espace ici. Et c'est vrai que nous avons des joueurs qui ont eu plus de difficultés pour bien faire. Ce n'est pas une question d'attitude. Je pense que les joueurs ont donné tout pour gagner le match. » Respectivement prêtés par Rennes et par le Sparta Prague, Hans Hateboer et Adam Karabec auront du mal à convaincre Lyon de les conserver.