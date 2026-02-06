ICONSPORT_286569_0326

Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

OL06 févr. , 13:45
Corentin Facy
0
Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Nantes en Ligue 1, Paulo Fonseca a fait un point sur le groupe de l’OL. De nombreux forfaits sont encore à déplorer.
Déjà amoindri face à Laval mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais va encore devoir composer avec une avalanche de blessures pour le déplacement à Nantes samedi soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Présent ce vendredi face à la presse, l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca a fait un bilan des troupes. Les mauvaises nouvelles s’accumulent puisque Corentin Tolisso, Roman Yaremchuk, Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Nicolas Tagliafico et Ruben Kluivert seront absents.
« Tolisso récupère, mais n’est pas à 100% et n’a pas 100% confiance. Donc il restera à Lyon samedi. Tous les autres sont prêts, dont Rachid Ghezzal de retour. Nuamah, Fofana ou Yaremchuk, qui débutera en séance avec nous la semaine prochaine, sont forfaits, comme Tagliafico et Kluivert » a lancé l’ancien entraîneur du LOSC face à la presse. Etoffé après un mercato hivernal réussi, le groupe lyonnais sera tout de même de qualité pour tenter de décrocher une 12e victoire de suite toutes compétitions confondues. Endrick et Pavel Sulc auront notamment la lourde responsabilité d’animer l’attaque lyonnaise à la Beaujoire, avec l’objectif de doubler l’Olympique de Marseille à l’issue de la journée, l’équipe de Roberto De Zerbi se déplaçant au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain.
Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

