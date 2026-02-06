Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Nantes en Ligue 1, Paulo Fonseca a fait un point sur le groupe de l’OL. De nombreux forfaits sont encore à déplorer.
Déjà amoindri face à Laval mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais va encore devoir composer avec une avalanche de blessures pour le déplacement à Nantes samedi soir lors de la 21e journée de Ligue 1
. Présent ce vendredi face à la presse, l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca a fait un bilan des troupes. Les mauvaises nouvelles s’accumulent puisque Corentin Tolisso, Roman Yaremchuk, Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Nicolas Tagliafico et Ruben Kluivert seront absents.
« Tolisso récupère, mais n’est pas à 100% et n’a pas 100% confiance. Donc il restera à Lyon samedi. Tous les autres sont prêts, dont Rachid Ghezzal de retour. Nuamah, Fofana ou Yaremchuk, qui débutera en séance avec nous la semaine prochaine, sont forfaits, comme Tagliafico et Kluivert » a lancé l’ancien entraîneur du LOSC face à la presse. Etoffé après un mercato hivernal réussi, le groupe lyonnais sera tout de même de qualité pour tenter de décrocher une 12e victoire de suite toutes compétitions confondues. Endrick et Pavel Sulc auront notamment la lourde responsabilité d’animer l’attaque lyonnaise à la Beaujoire, avec l’objectif de doubler l’Olympique de Marseille à l’issue de la journée, l’équipe de Roberto De Zerbi se déplaçant au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain.