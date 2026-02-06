OM : De Zerbi sent venir une nouvelle humiliation

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille recevra Toulouse au Vélodrome. Un tirage a priori favorable pour les Marseillais. Mais de son côté, l’entraîneur Roberto De Zerbi sait son équipe capable du meilleur comme du pire.

Ça ressemble de plus en plus à une opportunité en or pour l’Olympique de Marseille . Trente-sept ans après son dernier sacre en Coupe de France (1989), le club phocéen peut mettre un terme à sa disette. L’élimination du Paris Saint-Germain dès les seizièmes de finale laisse une porte ouverte à toutes les équipes encore en lice, et plus particulièrement aux Marseillais qui bénéficient d’un tirage favorable sur le papier. Pas d'Olympique Lyonnais ni de Racing Club de Lens sur la route du vice-champion de France. Ses deux principaux concurrents vont effectivement s’affronter au prochain tour.

Pendant ce temps-là, l’Olympique de Marseille aura la chance de recevoir Toulouse le mercredi 4 mars. Il est vrai que le Téfécé était parvenu à arracher le nul au Vélodrome (2-2) le 29 novembre dernier. Mais la formation entraînée par Roberto De Zerbi partira largement favorite. Personne ne sera surpris d’apprendre que les dirigeants marseillais se réjouissent de ce tirage. Le quotidien régional La Provence évoque la satisfaction du président Pablo Longoria et de son directeur du football Medhi Benatia qui voulaient surtout jouer à domicile.

Ce paramètre plaît sans doute à Roberto De Zerbi. Mais après la victoire face à Rennes (3-0) mardi, bien avant le tirage, l’entraîneur olympien lançait déjà un avertissement. « Ce n'est pas un problème de tirage, tempérait l’Italien. Lens est plus fort que Bruges, et on gagne 3-1. On perd contre Nantes (0-2). On ne peut pas regarder le tirage, être content de prendre Reims, être déçu de prendre Lyon ou Monaco... On peut passer contre tout le monde et perdre contre tout le monde. » Bien placé pour connaître l’irrégularité de son équipe, Roberto De Zerbi préfère éviter de s’enflammer.