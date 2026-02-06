ICONSPORT_282991_0455
De Zerbi

OM : De Zerbi sent venir une nouvelle humiliation

OM06 févr. , 15:30
parEric Bethsy
Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille recevra Toulouse au Vélodrome. Un tirage a priori favorable pour les Marseillais. Mais de son côté, l’entraîneur Roberto De Zerbi sait son équipe capable du meilleur comme du pire.
Ça ressemble de plus en plus à une opportunité en or pour l’Olympique de Marseille. Trente-sept ans après son dernier sacre en Coupe de France (1989), le club phocéen peut mettre un terme à sa disette. L’élimination du Paris Saint-Germain dès les seizièmes de finale laisse une porte ouverte à toutes les équipes encore en lice, et plus particulièrement aux Marseillais qui bénéficient d’un tirage favorable sur le papier. Pas d'Olympique Lyonnais ni de Racing Club de Lens sur la route du vice-champion de France. Ses deux principaux concurrents vont effectivement s’affronter au prochain tour.
Pendant ce temps-là, l’Olympique de Marseille aura la chance de recevoir Toulouse le mercredi 4 mars. Il est vrai que le Téfécé était parvenu à arracher le nul au Vélodrome (2-2) le 29 novembre dernier. Mais la formation entraînée par Roberto De Zerbi partira largement favorite. Personne ne sera surpris d’apprendre que les dirigeants marseillais se réjouissent de ce tirage. Le quotidien régional La Provence évoque la satisfaction du président Pablo Longoria et de son directeur du football Medhi Benatia qui voulaient surtout jouer à domicile.

Ce paramètre plaît sans doute à Roberto De Zerbi. Mais après la victoire face à Rennes (3-0) mardi, bien avant le tirage, l’entraîneur olympien lançait déjà un avertissement. « Ce n'est pas un problème de tirage, tempérait l’Italien. Lens est plus fort que Bruges, et on gagne 3-1. On perd contre Nantes (0-2). On ne peut pas regarder le tirage, être content de prendre Reims, être déçu de prendre Lyon ou Monaco... On peut passer contre tout le monde et perdre contre tout le monde. » Bien placé pour connaître l’irrégularité de son équipe, Roberto De Zerbi préfère éviter de s’enflammer.
Derniers commentaires

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Et un petit souvenir de la gauche ...mitterrand tapie lang etc pour l achat de tv 5 ...avec le complice Berlusconi.....une chaîne tv vaut bien une c1....

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Moi ça me va je serai au ski 😂

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Il n'est pas au niveau pour le moment

L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading