Zabarnyi à Tottenham, le transfert surprise du PSG

Décevant pour sa première saison, guère rassurant dans cette reprise, Illya Zabarnyi intéresse en Premier League. Pour un transfert en urgence auquel le PSG ne devrait pas trop s'opposer si les Anglais mettent le prix.

Souvent félicité à juste titre pour le mercato de ces dernières années, Luis Campos a aussi quelques flops dans son tiroir avec le PSG . Randal Kolo-Muani n’a jamais répondu aux attentes, Lucas Chevalier reste une déception, mais l’autre recrue de l’été 2025 reste un vrai mystère.

Très apprécié par Luis Enrique, qui voit en lui le futur roi de la défense du PSG, Illya Zabarnyi a tout d’abord accumulé les bourdes, notamment en Ligue des Champions, au point de perdre rapidement sa place. Il a tenté de dépanner au poste d’arrière droit mais sa lenteur a plombé rapidement cette tentative. Depuis, l’Ukrainien est sollicité en cas d’absence en défense centrale, mais ses prestations sont rarement rassurantes, et les 70 ME dépensés par le PSG se sont évaporés.

Tottenham hésite à faire la grosse offre

Si Paris semblait vouloir insister avec lui, ce n’est désormais plus le cas selon les révélations de Team Talk. Le média britannique révèle que, au début de l’été, Liverpool avait tenté sa chance pour l’avoir, mais les représentants de l’ancien joueur de Bournemouth demandaient des garanties sur son temps de jeu, ce qui est impossible avec la défense des Reds composée notamment de Jacquet, Leoni, Gomes, Van Dijk et Araujo.

Cette fois-ci, c’est Tottenham qui arrive avec beaucoup plus de chances de récupérer l’Ukrainien. Certes, le club londonien s’est battu ces deux dernières années pour se maintenir, mais il continue d’investir pour revenir au moins dans la première moitié de tableau. Surtout avec le départ de Cristian Romero pour l’Atlético de Madrid et 40 ME. Mais pour le moment, comme le précise Team Talk, aucune discussion concrète n’a eu lieu, Tottenham ayant peur de la gourmandise du PSG pour un joueur qui n’est pas forcément vu comme un élément en pleine forme ou en pleine confiance. Car malgré l’échec de sa première année, Zabarnyi ne sera certainement pas bradé par Paris, et les Spurs craignent ont besoin d’être convaincu par le joueur avant de mettre le paquet.