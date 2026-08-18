Zabarnyi à Tottenham, le transfert surprise du PSG

Zabarnyi à Tottenham, le transfert surprise du PSG

PSG18 août , 19:30
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Décevant pour sa première saison, guère rassurant dans cette reprise, Illya Zabarnyi intéresse en Premier League. Pour un transfert en urgence auquel le PSG ne devrait pas trop s'opposer si les Anglais mettent le prix.
Souvent félicité à juste titre pour le mercato de ces dernières années, Luis Campos a aussi quelques flops dans son tiroir avec le PSG. Randal Kolo-Muani n’a jamais répondu aux attentes, Lucas Chevalier reste une déception, mais l’autre recrue de l’été 2025 reste un vrai mystère.
Très apprécié par Luis Enrique, qui voit en lui le futur roi de la défense du PSG, Illya Zabarnyi a tout d’abord accumulé les bourdes, notamment en Ligue des Champions, au point de perdre rapidement sa place. Il a tenté de dépanner au poste d’arrière droit mais sa lenteur a plombé rapidement cette tentative. Depuis, l’Ukrainien est sollicité en cas d’absence en défense centrale, mais ses prestations sont rarement rassurantes, et les 70 ME dépensés par le PSG se sont évaporés.

Tottenham hésite à faire la grosse offre

Si Paris semblait vouloir insister avec lui, ce n’est désormais plus le cas selon les révélations de Team Talk. Le média britannique révèle que, au début de l’été, Liverpool avait tenté sa chance pour l’avoir, mais les représentants de l’ancien joueur de Bournemouth demandaient des garanties sur son temps de jeu, ce qui est impossible avec la défense des Reds composée notamment de Jacquet, Leoni, Gomes, Van Dijk et Araujo.
Cette fois-ci, c’est Tottenham qui arrive avec beaucoup plus de chances de récupérer l’Ukrainien. Certes, le club londonien s’est battu ces deux dernières années pour se maintenir, mais il continue d’investir pour revenir au moins dans la première moitié de tableau. Surtout avec le départ de Cristian Romero pour l’Atlético de Madrid et 40 ME. Mais pour le moment, comme le précise Team Talk, aucune discussion concrète n’a eu lieu, Tottenham ayant peur de la gourmandise du PSG pour un joueur qui n’est pas forcément vu comme un élément en pleine forme ou en pleine confiance. Car malgré l’échec de sa première année, Zabarnyi ne sera certainement pas bradé par Paris, et les Spurs craignent ont besoin d’être convaincu par le joueur avant de mettre le paquet.
Articles Recommandés
Ldc Le Programme Des Barrages Allers
Ligue des Champions

LDC : Le programme des barrages allers

Ol Openda Cartonne Une Question Folle Se Pose
OL

OL : Openda cartonne, une question folle se pose

Ldc Lol Reussit Un Match De Patron A Fenerbahce
Ligue des Champions

LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe

Tv Telefoot Revient Avec Deux Grandes Nouveautes
TV

TV : Téléfoot revient avec deux grandes nouveautés

Fil Info

18 août , 23:30
LDC : Le programme des barrages allers
18 août , 23:21
OL : Openda cartonne, une question folle se pose
18 août , 22:48
LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe
18 août , 22:30
TV : Téléfoot revient avec deux grandes nouveautés
18 août , 22:12
Nice officialise la signature d'Axel Witsel
18 août , 22:00
Kamil Grabara déchire sans hésiter l'offre de l'OM
18 août , 21:47
Openda lance l'OL et climatise le Fener (vidéo)
18 août , 21:30
Rennes : Djaoui Cissé à vendre, l’OL arrive à toute vitesse
18 août , 21:00
Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

Derniers commentaires

Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

Il est Lensois, la victoire de dimanche lui a donné des ailes ...

Officiel : Rodri signe au FC Barcelone pour 60 ME

Intellectuellement tu es d une grande discrétion, reste unique vraiment, n essaye jamais de t'améliorer...

Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne

LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe

Un Skriniar normalement arbitré c'est carton rouge au bout de 20 minutes. L'arbitre n'a pas eu les couilles face au public turc...

Tout sauf l'OM, cet ancien du PSG climatise Marseille

Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading