Le Barça plutôt que le PSG, JJ Gabriel a tranché

Le Barça plutôt que le PSG, JJ Gabriel a tranché

PSG
parCorentin Facy
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Courtisé par tous les plus grands clubs européens dont le PSG, JJ Gabriel est de plus en plus proche de choisir le FC Barcelone.
A seulement 15 ans, le milieu offensif anglais JJ Gabriel est l’un des joueurs les plus convoités en Europe. Il faut dire que la pépite née à Enfield crève l’écran en Angleterre avec déjà 5 buts et 2 passes décisives cette saison tout en évoluant dans une catégorie d’âge bien supérieure au sien (Youth League, Premier League 2). Celui qui a claqué 26 buts l’an passé est dans le viseur des plus grands clubs de la planète, de Barcelone au Real Madrid en passant par tous les clubs anglais, le Bayern Munich… et bien sûr le Paris Saint-Germain.
Le club de la capitale semblait même en faire une priorité, Luis Campos étant totalement fan du profil de JJ Gabriel. Mais selon le journaliste anglais Steven Railston, le dossier se complique pour le double champion d’Europe en titre. Et pour cause, le joueur et sa famille penchent de plus en plus fortement pour le FC Barcelone à tel point que JJ Gabriel se serait déjà entraîné en Catalogne avec des entraîneurs de la Masia.

JJ Gabriel en route pour Barcelone ?

Cela fait en tout cas plus de quinze jours que le milieu offensif de 15 ans n’a plus mis les pieds au centre d’entraînement de Manchester United selon la presse anglaise, confirmant la tendance d'un départ imminent. Reste maintenant à voir si le Paris SG peut rattraper le retard accumulé sur Barcelone dans ce dossier, ou si l’avenir du milieu offensif anglais sera lié de façon inéluctable au champion d’Espagne en titre. Tant que rien n’est signé avec aucun club, il est en tout cas certain que les rumeurs vont continuer de se multiplier. Et ce n’est pas étonnant au vu de la valeur d’un élément aussi prometteur.

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Vente OM : McCourt a pris sa décision

là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

Vente OM : McCourt a pris sa décision

on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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