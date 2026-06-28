Yan Diomandé répond à Pérez, il a choisi le PSG

Courtisé par Liverpool et le Real Madrid notamment, Yan Diomandé a fait passer le message et met les choses au clair : sa volonté est de rejoindre le PSG cet été.

Coup de chaud dans le dossier Yan Diomandé, qui n’est pas uniquement concentré sur la Coupe du monde. Son avenir en club se joue aussi en ce moment, alors que le RB Leipzig s’attend à des offres dépassant largement les 100 millions d’euros pour le récupérer cet été. Pour le moment, seul Liverpool est passé à l’action en atteignant cette barre des 100 ME, mais le club allemand a repoussé cette proposition. Les Reds devraient de nouveau tenter leur chance récemment.

Yan Diomandé rêve du PSG

Mais dans la presse espagnole ce dimanche, on annonçait une offensive du Real Madrid et de son président Florentino Pérez, persuadé que son club allait avoir l’avantage en cas de belle offre. Une conviction qui n’aura pas duré longtemps car The Athletic annonce ce dimanche soir que Yan Diomandé a fait son choix. Et s’il quitte Leipzig, l’ailier ivoirien veut avant tout rejoindre le PSG . Le projet porté par Luis Campos et Luis Enrique l’a convaincu, et il est persuadé de pouvoir progresser tout en gagnant des titres.

A 19 ans, son départ de Leipzig n’est pas encore garanti, tout comme le fait que Paris mette 130 ou 140 millions d’euros sur la table pour le faire venir. Mais si le PSG a toujours fait savoir qu’il voulait des joueurs motivés pour signer, il connait désormais le choix de Yan Diomandé. A l’heure où des joueurs comme Bradley Barcola se posent des questions sur leur avenir, le plan B du double champion d’Europe a fière allure. Et cela pourrait donner une attaque impressionnante en vue de la saison prochaine si cette piste allait au bout.