Yan Diomandé répond à Pérez, il a choisi le PSG

A machin-cage : Toi... tu ne vois jamais au-delà du bout de ton nez ? Mdr La collaboration de l'EFC avec l'UEFA et la FIFA est une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi pour mettre un pied dans ses instances Européennes. Tu ne connais vraiment rien !... C'est incroyable !!! Mdr Tu ne sais pas comment ça se passe dans ces milieux là ? ^^ Eh... réveille toi !!! Mdr
Même si c'est pas autorisé ????
Même si c'est pas autorisé ????
Même si c'est pas autorisé ????
Tant mieux qu'il a pas choisi Liverpool, ca évite que Liverpool surpaye encore un joueur
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