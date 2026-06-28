Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid

Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid

PSG28 juin , 12:00
parGuillaume Conte
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L'avenir de Yan Diomandé a pris un nouveau tournant. Le Real Madrid est entré en force dans le dossier, surprenant Liverpool et le PSG. Le joueur ivoirien est séduit.
Attaquant de Leipzig et de la Cote d’Ivoire très demandé cet été, Yan Diomandé fait tourner les têtes. L’ailier, très en vue à la Coupe du monde, va très certainement quitter le RB Leipzig. Le club allemand a déjà refusé une première offre de Liverpool à hauteur de 100 millions d’euros. Et selon la presse anglaise, les Reds sont partis à l’assaut pour revenir la semaine prochaine avec une proposition atteignant les 120 ME. De quoi rafler la mise ? Pas si sur.

Liverpool et le PSG grillés par le Real

En effet, alors que le Mondial bat son plein, ce dossier prend une nouvelle tournure. De son côté, le PSG, sans avoir fait d’offre, avait toujours les cartes en mains car le joueur des Eléphants avait donné sa préférence aux doubles champions d’Europe, affirmait encore cette semaine Team Talk.
Mais selon les informations d’El Debate, le Real Madrid est entré dans la course et cela change tout. Florentino Pérez est déterminé à casser la baraque, et son compte en banque cet été, et aucun dossier ne lui fait peur. Le fait d’avoir été humilié par l’Atlético Madrid dans son offre à 150 ME pour Julian Alvarez l’a motivé à tenter un autre énorme coup, et une offre à cette haute pour Diomandé ferait certainement mouche auprès de Leipzig.
Mais surtout, le média espagnol assure que l’Ivoirien est totalement conquis à l’idée de rejoindre le Real. Et à offre égale, il choisirait sans trembler de signer à Bernabeu plutôt qu’à Liverpool ou au PSG. Une vraie trahison pour Paris, qui pensait au moins avoir la préférence du joueur, à défaut d’être certain de monter aussi haut que Liverpool. Et comme Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont toujours fait savoir qu’ils ne recruteraient que des joueurs déterminés à signer, la venue de Yan Diomandé à Paris est en train de s’éloigner sérieusement.
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