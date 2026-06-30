Yan Diomandé ne signera pas au PSG

on comprend rien a ce que tu racontes champion.... Sinon nos exploits. bah champions d Europe, et 5 finales. et vous , ah oui 1 demie grace a Bordeaux, et l autre grace a un virus. Ok..... GG
Lille est meilleur que l'OM maintenant.Il sait valoriser ses joueurs dans les transferts.Vous vous etes incapables de sortir un bon joueur
Paris n'en veut pas.Il a preferé le Réal qu'il y reste
En realité les recrues ne seront pas celles là! On ne le saura qu'une fois réalisé ces transferts
70 il le garde .Entre 40 et 50 eventuellement on peut s'y interesser
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🚨🔴🔵 Yan Diomandé has verbally agreed to sign a five year deal at Paris Saint-Germain. Salary and details agreed as @FabriceHawkins reports, he wants PSG. Negotiations starting between clubs in a separate deal than Maghnes Akliouche, both are ongoing. 🇨🇮🇫🇷