Yan Diomandé ne signera pas au PSG

Yan Diomandé ne signera pas au PSG

PSG30 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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Le PSG espère conclure très rapidement la signature de Yan Diomandé. Mais le RB Leipzig vient de prendre la parole pour dire que l'ailier ivoirien restera en Allemagne cet été. Un ultime coup de bluff avant de dire oui ?
Le nom de Yan Diomandé est devenu viral ces derniers jours, et pas uniquement à cause de ses performances à la Coupe du monde. L’Ivoirien se pose des questions sur son avenir, alors que Liverpool et le Real Madrid le courtisent. Mais le PSG a décidé d’entrer en force dans ce dossier, obtenant un accord avec le joueur, condition nécessaire pour passer à l’action avec Leipzig et boucler son transfert.
Mais ceux qui pensent que l’accord sera vite trouvé pour un transfert se mettent le doigt dans l’oeil, a bien fait comprendre le club allemand. Directeur sportif de Leipzig, Marcel Schäfer a pris la parole dans Bild et a bien fait comprendre sa position. « Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous ne changerons rien à cela. Il a quatre ans de contrat, donc laissez-moi être clair sur ce point », a affirmé le très jeune manager du club de Leipzig, qui a laissé une porte ouverte pour un transfert au PSG, « mais pas cette année ».

Leipzig climatise le PSG

Le dirigeant allemand est bien conscient que Yan Diomandé est très demandé, mais contrairement à ce qu’a fait savoir la presse anglaise ces derniers jours, il n’y a aucun prix de fixé pour l’ailier ivoirien. Tout simplement car aucune offre ne pourra changer la position de Leipzig, qui envisage même de donner un nouveau contrat à Diomandé, pour voir avec lui au-delà de 2030.

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Une position ferme et qui a le mérite de faire comprendre que le PSG n’aura pas la partie facile dans ce dossier. Il reste à savoir si l’avis du club allemand changera si Yan Diomandé fait savoir son envie de rejoindre Paris, comme cela semble être le cas. A noter que Red Bull, la maison mère de Leipzig, a appuyé la volonté des dirigeants du club allemand de ne pas vendre aussi tôt un joueur qui peut encore beaucoup apporter à la formation de Bundesliga et tout de même rapporter un joli pactole à l’été 2027 en cas de départ.
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