Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Le PSG a décidé de ne plus perdre de temps et a trouvé très rapidement un accord pour le futur contrat de Yan Diomandé.

Folle journée dans le dossier Yan Diomandé, qui se rapproche à grand pas du PSG . Même si ce n’est en théorie pas autorisé, Paris a trouvé un accord avec l’attaquant ivoirien pour un contrat de cinq ans, avant de trouver un accord avec son club actuel. Mais le club de la capitale a profité de l’envie ferme de l’international ivoirien de jouer au Paris SG pour avancer à grandes enjambées.

Ainsi, selon les informations de RMC Sport, l’accord a été trouvé entre Yan Diomandé et le PSG pour un contrat de cinq ans. Une entente qui met KO les différents candidats, comme Liverpool et le Real Madrid, sans oublier le Bayern Munich. Désormais, Paris va négocier avec Leipzig pour boucler cette signature, qui pourrait intervenir très rapidement si les choses continuent d’aller à ce rythme. Il faudra toutefois mettre au moins 120 millions d’euros sur la table, une dépense que le PSG n’a plus réalisé depuis l’époque Neymar et Mbappé.

Mais désormais, avec le choix du joueur de plus en plus évident, Leipzig pourra moins facilement jouer la concurrence avec Liverpool, qui comptait cette semaine offrir 120 ME pour convaincre le club allemand de lui céder le joueur ivoirien.