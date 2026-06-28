Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Même si c'est pas autorisé ????
Même si c'est pas autorisé ????
Même si c'est pas autorisé ????
Tant mieux qu'il a pas choisi Liverpool, ca évite que Liverpool surpaye encore un joueur
Le jeune a rien prouvé ,, 130 M ca fait beaucoup
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