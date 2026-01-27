Xabi Alonso exige une star du PSG pour signer à Liverpool

Le PSG pourrait connaître de profonds changements lors du prochain mercato estival. Bradley Barcola est notamment annoncé comme un potentiel partant.

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de la stabilité cette saison, raison pour laquelle le club de la capitale se montre discret sur le marché des transferts hivernal. En revanche, lors de la prochaine intersaison, et en fonction des résultats à venir, le PSG pourrait décider de frapper fort aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Si Bradley Barcola reste un élément important de l’effectif de Luis Enrique, l’ailier pourrait toutefois être tenté par un nouveau défi l’été prochain. D’autant que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne manque pas de prétendants, à commencer par Liverpool, très attentif à sa situation.

Liverpool rêve déjà en grand ?

Dans les prochains jours, les Reds pourraient changer d’entraîneur. Arne Slot est plus que jamais sur la sellette et Xabi Alonso figure parmi les favoris pour succéder au technicien néerlandais. L’ancien joueur du Real Madrid aurait d’ores et déjà quelques idées en tête pour renforcer l’effectif des pensionnaires d’Anfield.

Indykaila, Xabi Alonso a récemment échangé avec la direction des Reds et aurait soumis plusieurs noms pour le prochain Selon, Xabi Alonso a récemment échangé avec la direction des Reds et aurait soumis plusieurs noms pour le prochain mercato . Parmi les profils ciblés figureraient Micky van de Ven, Adam Wharton, Bradley Barcola et Michael Olise.

Des joueurs de grand talent qu’il ne sera toutefois pas facile d’attirer. Reste également à savoir si la direction de Liverpool pourra se permettre d’investir autant lors du prochain mercato , d’autant plus qu’elle n’a pas lésiné sur les moyens ces derniers mois. À titre d’exemple, Bradley Barcola est aujourd’hui estimé à près de 100 millions d’euros et se trouve en outre en négociations avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat.

À noter que l’insider précise qu’Arne Slot ne sera plus l’entraîneur de Liverpool après cet été, et qu’il pourrait même quitter la Mersey en cours de saison. Dans ce scénario, Steven Gerrard pourrait assurer l’intérim avant l’arrivée de Xabi Alonso, qui ne souhaite pas forcément prendre ses fonctions en cours de saison.